自由開講》東方之珠的結局

◎王立

前日看到香港終於有人，怒聲痛斥中國的目的就是要毀滅香港，讓香港被上海化，世界自由金融中心變成黨營事業。

心中感慨萬千，終於有一般民眾看出來，但也晚了，能否儘速將此想法擴及全港，讓港民知道唯有戰鬥才是出路，要看天意了。

香港地位要被毀滅？讓我們從兩方面分析。

就中國歷屆領導個性上來說，江澤民跟胡錦濤都是開放派，利益都在金融跟產業發展，而且身邊不乏喝過洋墨水的，如同日本帝國時代的海軍山本五十六，與陸軍栗林忠道，深知美國的戰爭潛力，所以對美國態度總是不慍不火，採取鄧小平韜光養誨政策。

但習近平沒有出國過，經歷皆在國內，而且於激烈的政治鬥爭中，均保持低調中立，以明哲保身之姿被拱上台，隨即展現手段，用權力無情整肅政敵。而且一改對外作風，積極擴軍，向外擴張，挑戰既有秩序。他每一項舉動都表現出，他是一個徹底的帝國主義者，以中國為世界中心，毫不在乎既有國際秩序的毀壞。

所以，習近平怎麼會捨不得毀掉香港？他正在做。理由我們要從共產黨的階級鬥爭理論去看，不然絕對無法理解。

習近平怎麼會捨不得毀掉香港？因為他正在做。（法新社）

從歷史看，納粹德國大軍進入巴黎，也完全不動大學系統，對學術地位崇高的大學教授依然禮遇。即便在戰爭後期高峰，雙方也從未針對學術重鎮採取戰略轟炸，英美於戰後對納粹學界大老，就算是納粹鐵粉，也開出相對優渥的妥協方案。

為何？今天英美德各方，是要徹底毀滅這個國家，用自己人替代掉這個國家的菁英階級，就會對大學下手。

若沒有這種打算，勢必要攏絡當地菁英，保留在地的階級流動管道。這必須保有大學，讓戰敗國的學生，依然有成為醫生、律師、高階軍警的希望，才不會讓他們在絕望中去組織反抗軍。

故自古以來，對大學、圖書館等文明中心，皇帝與國王都是採取攏絡政策，或是派人擔任學校高層來影響教育體系。而共產黨難道不懂這個道理？當然懂，從階級鬥爭的角度來看，中共現在的做法，就是要逼香港人沒有路走，階級全部混亂，徹底無秩序後由中國直接接管，無論要花幾年。

大多數人被這幾天理大的攻防嚇到了，卻很少人注意到，港警這周到底侵入到多少地方。除了中大、港大、理大這些向來是香港菁英聚集之地，還攻打了醫院，殺進了教堂，闖入高級住宅區非法拘禁居民。

除了中大、港大、理大這些向來是香港菁英聚集之地，還攻打了醫院，殺進了教堂，闖入高級住宅區非法拘禁居民。圖為日前理大內學生及示威者為突破包圍，遭警方壓制逮捕。（彭博）

種種舉動，都是在毀滅香港的階級分層，無怪乎有人懷疑，港警若非不是大批被解放軍換殼，就是被勒令嗑藥，喪失心神。各位想想，若你當年就是讀了港大，才能成為高階警官，今天會下令毀掉母校，把自己子女的機會永遠消滅？這顯示香港的高層菁英已經完全分裂，選擇投共或是移民，自保以圖存，沒辦法顧及中下層了。而基層警察還渾然不知自己家族的未來，斷送在自己手上。

各位或許覺得，港警這麼做必定是個性邪惡所致，沒有其他因素。

不，請試想一個場景，香港示威暴動平息數月後，新任特首小孩受傷亟需開刀救治，那些醫院被攻入的醫生，親友被姦殺虐殺的護理人員，會秉持本分救治到底，還是故意救不活？

你敢賭，特首可不敢賭。這代表香港在經歷這段大學被攻陷，社會高階專業人士被霸凌後，他們已不想維持既有關係，林鄭等投共港人，除了配合中國清洗香港人口到底，別無他路。

大學，自古以來就是社會中，文化資本最厚實的地方，菁英將小孩送入大學，彼此聯繫感情，累積社會資本。畢業後各奔前程，在各行各業引領社會發展，產出更多經濟資本，循環累積讓一個國家更加強大。

今天，中國為何不是自己派解放軍殺進去，來個六四第二？

因為，外敵殺入，反而會促成香港的民族主義興起，埋下動亂的根源。相反的，不管是教唆還是借殼上市，讓港警自己去攻港大，自斷雙腳，日後不管是要新疆化清洗人口，或讓中國高官去吃掉這隻下金蛋的雞，還是殺港警祭天酬民，都不會有阻礙了。

中國現在主要目的，是因為國內金融緊繃，已經不能讓香港作為金融自由中心，必須上海化來接管，控制金錢流動來。簡單說就是要拿香港錢救中國，之所以動作不敢太大，目前尚以威逼香港菁英妥協，讓港人自己去對付學生。主要是穩住香港金融，甚至讓阿里巴巴去上市，注入大量資金，道理皆同。再用控制媒體，五毛水軍洗版，遮蔽一般民眾訊息管道，並透過分裂手法，促成藍絲跟黃絲的鬥爭。這是為了避免世界第三大股市瞬間崩掉，牽連中國金融體系，讓當年蘇聯解體的噩夢重現。

中國現在主要目的，是因為國內金融緊繃，已經不能讓香港作為金融自由中心，必須上海化來接管，控制金錢流動來。簡單說就是要拿香港錢救中國！（法新社）

港民的中產階級，多數已經覺悟到，中國要讓東方之珠黯淡。香港的金融中產，非常清楚香港地位建築在全球體系上，聽任中國的上海化政策，所有金融界全部聽命中南海辦事，香港絕對完蛋。沒有毀於中國之手，世界各國也不可能讓香港繼續保有特殊地位。現在唯有拖中國一起崩潰，才能保住香港的未來。所以黎智英為何悲嘆香港完了，李嘉誠甚至公開要支持學生？所有理解香港經濟在世界地位的都知道，消耗中國資源到底才是活路。

那麼，台灣這麼多想要幫助香港的，到底要怎麼做？

說很不中聽的，送物資或是送人，還是網路聲援，投票要世界各國像天使降臨去救援，都不切實際。香港的資源很多，只要中產跟基層覺悟到戰鬥求生，絕對足以支撐抗爭活動。

台灣目前最佳的救援，就是明年選舉，讓中國下重本的代理人輸到脫褲，逼他們之後加倍投入資源在統戰上，而不是挪用台灣資金去鎮壓香港。

台灣目前最佳的救援，就是明年選舉，讓中國下重本的代理人輸到脫褲，逼他們之後加倍投入資源在統戰上，而不是挪用台灣資金去鎮壓香港。（報社合成照）

中國先一步金融崩解，自顧不暇，相連大陸的香港才有生機。

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