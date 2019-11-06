自由開講》選前找不到業績而發愁的中國政府

顧貯拳

近日中國政府端出了《對台26條措施》，在台灣選前如此敏感的時刻，忽然提出這些內容，目的極為明顯，應該人盡皆知。然而細究內容，跟去年的《對台31條措施》相比，了無新意，唯一可看的就是科技政策跟海外領事保護。

然而一個是故意收攏我國科技業，一個是打壓台灣國際地位，糖衣毒藥的對台政策，大概只有韓國瑜會買單，因為他第一時間說：「大陸當局營造對台商有利的經營環境，我們樂觀其成」，不只不用功，還錯解中國政策意圖，真是難怪會叫中國人爸爸的候選人！

蔡英文總統透過社群媒體表示，中國企圖強推其所定調「一國兩制台灣方案」，意圖影響台灣大選、逼迫台灣人民接受「一國兩制」，答案只有「不可能」。（圖片擷取自蔡英文推特）

中國國台辦發言人在記者會上表示，「《對台26條措施》與《對台31條措施》是一脈相承，是對台工作中貫徹以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞的又一具體體現。」然而，我們想問中國政府的是：台灣人赴中留學的數據並未因此出現成長，許多大型台商不斷返台投資，科技業更拼命的逃回台灣或是南向投資，台商匯回台灣的資金據政府統計已超過6000億，股市不斷創新高。

請問，假若《對台31條措施》真如中方所言如此深得民心，能否拿出具體成果給各界欣賞？還是台灣人民早就認清，這種飲鳩止渴的糖衣毒藥，早就沒有市場了？如果真的沒有市場了，能否請中國政府勿再浪費唇舌，少做表面文章！

像這種噁心的官樣文章內容，我們只能看到中國政府對台政策的無奈之餘，卻又不甘心無動於衷，因此想搞點什麼事情來做。例如香港殺人犯投案一事，明明就是非常單純的司法管轄權問題，卻可以被拿來大做文章，而台灣政府宣布願意接手人犯之後，竟然又馬上無聲無息！

請問，香港政府放任一個殺人犯逍遙法外，是負責任的做法嗎？如今，中國政府又故意在外交領事權上吃我豆腐，顯然中國食髓知味，認為可以在相關國際法議題上興風作浪，但是我們奉勸中國別浪費力氣，台灣護照的免簽數量比中國多數十倍，別妄想台灣人民會放棄！

而且我們要奉勸國台辦主任劉結一，台灣人民需要的不是《對台26條措施》與《對台31條措施》當中的中國國民化的待遇，我們連一國兩制都不要了，誰還需要跟中國政府「一國一制」的政策？台灣人民要的是看到中國政府先做到遵守對香港人民的諾言，實踐《中英聯合聲明》的內容，更應讓香港得以落實自由民主！

過去，劉結一曾被部分媒體批評為根本不懂對台政策，鮮少與台灣真正第一手人政治人物互動的他，可能多數時間會見的都是台灣非主流的親中人士，但這顯示劉對台灣內情實際的了解簡直疲弱不堪！

我們不知道，國台辦或是習近平等人，是否以扶植了一個「看到中國眼睛就發亮」，對中國最新政策唯一表示讚賞的親中候選人韓國瑜，而沾沾自喜。（資料照）

我們不知道，國台辦或是習近平等人，是否以扶植了一個「看到中國眼睛就發亮」，對中國最新政策唯一表示讚賞的親中候選人韓國瑜，而沾沾自喜。韓國瑜的民調早就已經衰弱不堪，如果你們中國政府仍要以拉攏這種人為喜，那麼一定自討苦吃！到時候你們選前刷的這個存在感，若對選情沒有半點幫助，難保中共黨內的圍剿，搞不好還被中國網民批評是「跪台灣還促成台獨」，落到這般下場真的是不堪設想啊！

（研究生）

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