自由開講》當前的國際局勢凸顯台灣的民主難能可貴

邱志偉

香港局勢在本周再度惡化，港警在香港街頭幾乎已經失控，對手無寸鐵的香港人發射實彈，許多人離奇墜樓；最離譜的是港警闖入香港多間大學進行鎮壓，宛若戰爭般的場面出現在香港大學校園內，火光沖天、煙霧密布，看了畫面實在叫我痛心疾首。

香港回歸中國22年，而台灣實行總統民選23年，我們看到香港每況愈下的環境。現在台灣雖然政治口水喧鬧，但我們至少有民主機制讓我們可以安心的投票，不必擔心因為投錯票、講錯話，警察就會衝入我的住所、鎮暴部隊會攻入大學校園。台灣部分人認為，如果被中國統一也只要能「發大財」就沒事，但若屆時將會面對這樣的命運，又是否合意？這值得所有正面臨總統立委大選的台灣人民省思。

港警闖入香港多間大學進行鎮壓，宛若戰爭般的場面出現在香港大學校園內。（美聯社）

1996年，台灣人民在中共解放軍的炮火威脅下，不屈不撓地完成第一次台灣總統公民直選，台灣自此和中國在制度差異上，已到了難以逆轉的格局。但香港卻在港英政府的統治下，於1997年回歸中國，當時為數眾多的香港人民選擇深信中國「一國兩制」的承諾。

台灣在蛻變為完全自由民主的國家之後，我們用選票選擇了自己的總統，面對失控傾中的馬英九政權，我們有勇敢的大學生發起學運，自己阻擋馬政府的濫權扈從中國。我有幸在立法院見證這段歷史，曾為學生的安全盡了一點力，並讓學運絕不在立法院演變成流血暴力鎮壓事件，捍衛台灣自由民主的空氣。

台灣雖然因為政治喧囂不已，甚至自由民主之門大開，讓中共還可以藉此制度便利，長驅直入染指台灣的自由空氣，但即便如此，我仍以台灣的制度選擇為榮，絕不因政治的喧囂而回頭批評我們的選舉制度。以民進黨為例，我們經歷了多次競爭磨合，但我們絕不以政爭為樂，反而是能透過一次次的民主機制實踐之後，重新團結合作，一致對外。

邱吉爾曾說過：「除去其他所有的被不斷嘗試的政體外，民主就是最糟的政體。」言外之意是：民主雖糟，但我們還找不到比其更好的政體。香港錯信一國兩制，因此民主成了絕響。而台灣正享有自由民主的空氣，是我們身為台灣人的驕傲之處，我也期盼台灣人民都能理解，更別在未來的選項中，做出錯誤的抉擇。

（立法委員）

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