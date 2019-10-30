自由開講》「爸爸與王八蛋」是國民黨的兩岸核心價值？

宇文自由

代表國民黨角逐2020年總統寶座的高雄市長韓國瑜，近來似乎正努力透過自己的妙語如珠和表演長才，來彌補自己就宣布參選以來，始終在「國政願景」這一塊所表現的荒腔走板。畢竟，當韓每次忙著吐出各種自以為的創意與金句，他的國政顧問團也只能忙著善後與清理。

弄了半天，無論經濟、社福、交通、環保、產業或青年政策，別說韓陣營完全沒留下一點可供專家學者與公民社會討論思辯的國家政策了，甚至連新聞媒體都沒辦法找到什麼可供報導的實質內容。大概是害怕就這樣下去，會失血與被邊緣化太多，韓國瑜又把炮口轉向了國民黨一向最「自豪」的兩岸議題，說出「主權議題很無聊」、「兩岸關係是『王八蛋跟爸爸』」的驚人之句。

這次，只怕連早已經驗豐富的「善後顧問團」，也不知道該怎麼幫他「善後」了吧？

國民黨到底把誰當成「王八蛋」地痛罵與欺負，又到底把誰當作是「爸爸」般地尊敬與服從？韓國瑜那不倫不類的兩岸關係比喻，適用到國民黨身上，倒是意外地真實與貼切。（資料照）

這都先不論，一個一天到晚身上聚著全國媒體鎂光燈的總統候選人，三番兩次公開發表這種低俗不堪的語言，甚至還動用起種族歧視和人身攻擊的行徑，按理早就該激起那些「不知道該怎麼教小孩！」的團體們強力譴責了；即使不去看他的用詞侷限，而細究他「真實的意思」，依然讓大部分人在第一時間都一頭霧水：所以，到底是誰在罵誰「王八蛋」？又是誰該叫誰「爸爸」？

持平來說，韓國瑜在講這段話之前的脈絡是：有學生問及關於「你是否會跟中國簽『和平協議』？」，而韓國瑜則回應稱「臺灣不該拿『武斷的、有攻擊性的、很廉價』的話」去處理兩岸關係，因為「應該要用智慧去避開戰爭、走向和平」，而為了證明他也是可以「對中國很強悍的」，所以他舉了一個前無古人的「厲害比喻」，即是這個「王八蛋跟爸爸」的韓式經典。

簡言之，韓的邏輯即是：你看，要說狠話很簡單啦，我可以說得更狠（還自己誇自己「夠厲害吧？」）；只是我不會，為什麼呢？因為我覺得和平很重要，不像臺灣那些只會說狠話去刺激中國的人。

如果你看完韓國瑜這段有關「和平協議」的回應，你會發現這其中不只充滿了滿滿的「韓式風格」，更藏著纖細深層的「國民黨傳統核心價值」：

「韓式風格」即是像聊天軟體裡那種「常用對話」的胡亂使用與任意排列，用他那些喜歡的長段金句讓整段話看起來完整流暢，但彼此之間卻未必連貫；不時再突然拋出一段彷彿「貼圖」般的「妙喻」或「神來一筆」，製造給眾人哄堂大笑的效果，或足以讓媒體下標的爆點，但更未必跟大家正在討論的話題有關，甚至反而讓一個原本正經的討論因此中斷。而且，就在這些幹話與笑話的浪費光陰中，原本那個一開始提出的問題，卻早已被韓給徹底避開了。

而且韓國瑜所避開的，還不只是這個有關「和平協議」的問題，他甚至連自己大段論述裡的許多「關鍵定義」也一起迴避掉了：韓國瑜愛拿「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」當作討論兩岸議題時琅琅上口的開頭語，卻從來不說那總用軍事力量在威脅別人、拿「發動戰爭」當作是政治談判籌碼的傢伙究竟是誰？韓國瑜愛講「我們不要去刺激中國」，但臺灣從頭到尾所堅持的，就只是自己的主權尊嚴與民主自由，但中國卻連「中華民國」四個字都視為「臺獨」而無法接受，到底是誰在刺激誰？誰又那麼容易被「刺激」到？

韓國瑜的論述，前半段是正確的：兩岸不應該發生戰爭，也應該少一點衝突與挑釁；但韓卻總是在講了上半段之後，故意迴避掉最關鍵的後半段定義──有能力發動戰爭的，是中國；習慣用發動戰爭來威脅臺灣的，也是中國；總在處處打壓與矮化臺灣的，還是中國；不斷運用各種軍事、政治、外交、經濟等資源與影響力，在試圖徹底「消滅中華民國」與「矮化臺灣為中國的一省」的，更是中國。

但，韓市長與國民黨卻永遠都不敢歸責與譴責中國，甚至顛倒黑白地，反而與中國一起痛罵臺灣、打壓臺灣。韓市長，還是這也跟主權一樣，對您來說「很無聊」，所以您從來不提？

至於到底是因為無知，還是故意，致使韓國瑜與國民黨的兩岸論述始終如此地顛三倒四，就讓人不得而知。也許，「國民黨的傳統核心價值」，恰恰也可以適用於韓國瑜的「爸爸與王八蛋」比喻：國民黨到底把誰當成「王八蛋」地痛罵與欺負，又到底把誰當作是「爸爸」般地尊敬與服從？韓國瑜那不倫不類的兩岸關係比喻，適用到國民黨身上，倒是意外地真實與貼切。

（政治工作者、智庫研究人員）

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