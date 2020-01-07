自由開講》從洪慈庸四年爭取軍中人權表現，看德國國會「國防監察官」制度

陳裕廷

洪慈庸立委四年任期中，協助軍中陳情達300多案，並且成功推動軍士官退場機制，讓軍士官有合法、合理的提前退役管道，不必再刻意裝病、自殘，只求離開不適應的軍營，也讓國軍能夠靈活汰換不適任人員。目前仍然在推動軍冤條例，嘗試在國防部之外建立檢討軍冤的委員會，從外部揭開國防部內部僵化已久的體制。

而這個做法，與德國國會專門監督軍隊的「國防監察官」角色相似。洪慈庸在協助軍中陳情的過程中，顯然很清楚了解到，若要改變軍中體制，必須由外部著手。國防監察官的存在，一方面代表國會及人民監督武裝力量，另外一方面也協助軍人本身。

召開公聽會討論軍冤平反條例的無黨籍立委洪慈庸（左）及林昶佐（右）。（圖片擷取自林昶佐臉書）

因為，如果當過兵的人都知道，即使部隊內部有申訴機制，但往往會因申訴的對象都是自己的長官或同袍等相關人士，導致內部的申訴機制容易流於形式，並且申訴者的身份沒有辦法完全隱密，導致真正重大的問題無法確實改善。

德國的國防監察官則是外於軍隊，擁有隨時不需要任何通知，進入任何部隊現場的權力，並且可以出席所有國防相關的審判、也能檢閱所有資料。但是接受任何士官兵的申訴案件時，都會要求對方具名，匿名申訴則不受理（當然會對軍隊保密）。在這樣的制度下，德國一年會收到約4000件的申訴，大概佔德國軍人數量的2％。

對比之下，洪慈庸在沒有類似德國國防監察官權力的情況下，仍然可以處理300件軍中陳情，已顯現其能力與用心。

國軍雖然是台灣的重要守護戰力，但積習已久的僵化體制也久為人民所詬病。要單靠國軍內部自我改革，可能是天方夜譚，因此便需要外部的監督力量。未來，如果能夠從國會催生出外部組織，或類似德國國防檢察官的制度，在面臨許多軍冤案件時，才能更有效揭發，並徹底改革國軍，讓我們的武裝力量能夠不再被一般民眾所抗拒或輕視。

（台大研究生）

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