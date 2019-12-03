自由開講》洪慈庸對症下藥，軍中人權改革就是得靠司法

王昱泉

四年前洪慈庸帶著民眾的信任與期待進入了立法院，可是同樣背負著一群想看她失敗的酸民的冷嘲熱諷。

選舉將近，洪慈庸遭受的攻擊也越來越多，甚至還有網路上還有人製作抹黑影片，暗諷洪慈庸四年沒有選國防外交委員會，就是不支持軍中人權。

筆者眼見越來越多人被這種論述誤導，正所謂謠言止於智者，雖筆者並非智者，但也略盡棉薄之力止謠，導正視聽。

立法委員洪慈庸。（資料照）

洪慈庸雖然沒有在國防與外交委員會，但爭取的軍中人權卻是不比任何人少。首先針對民眾遇到的軍中陳情案，洪慈庸四年處理於300案。過去曾經批評洪慈庸的軍冤媽媽，在了解狀況後，也改口稱讚洪慈庸是對國軍人權非常認真。

之所以會有這樣的轉變，正是因為洪慈庸只要遇到軍中陳情便是來者不拒，就連非自己選區的陳情案，也是盡力協助（某些藍委也會把陳情案轉給洪慈庸）。但因為軍中案件當事人、家屬往往不願意露面、表態，因此洪慈庸在這方面的「表現」自然是顯得吃力不討好。

如此投入還是被嫌棄沒有關心軍中人權，洪慈庸面對這些質疑也未曾氣餒。甚至終於推動修法完成軍士官的退場機制，讓以往不適應軍中生活，只能裝瘋、裝病才能退伍的軍官，能夠有合理的退役管道，以加速國軍汰換不適任人員。這都是在相對封閉的國軍體制中難以見到的改革。

所以，外傳洪慈庸不選國防委員會就是不重視軍中人權的謠言不攻而破。更甚至，洪慈庸最關心的軍冤問題，因為過去的軍冤案件都有罹於時效的問題，現行的法律制度無法解決，必須要建立新的制度和組織來處理。

而且國防部本身就是軍冤案件要被處理、被調查的對象，所以這個處理軍冤的機制當然要設在國防部之外，成立一個獨立的委員會來處理，也才能讓當事人和家屬信服。涉及政府機關組織與司法的事務是歸司法及法制委員會主審。這也是為什麼洪慈庸會一邊推動軍冤條例，讓過去軍冤案件可以重啟調查，一邊努力投入司法改制委員會。

或許，你可以不喜歡洪慈庸，但是筆者認為不能夠基於謠言就抹煞洪慈庸的努力。畢竟，軍中的黑幕、封閉已是歷史共業，未來的改革路途還非常漫長與遙遠。

筆者認為唯有越來越多人能不計榮辱與得失的重視與關注，才能有一天順利迎來我們所期許的正義。

（法律所研究生）

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