自由開講》楊瓊瓔越選越緊張，選舉策略荒腔走板

吳俊興

選戰進入白熱化，各家候選人使出渾身解數，但有些招數卻效果有限，有時候還會大扣分。

台中市第三選區是現任立委洪慈庸對上前台中市副市長楊瓊瓔。原本楊因為帶職參選爭議被情勢所逼而請辭，但各單位至今仍然繼續以「副市長」為名義邀請楊瓊瓔出席活動，背後顯仍有台中市政府的行政資源撐腰。可是如此不避諱的「仗勢」選舉，反而看得出來是因為選情緊張的「迫不得已」。

本以為請辭後的楊瓊瓔在選舉策略上可以步上正軌，孰不知僅是繼續濫用行政資源，甚至還變本加厲。今年元旦，台中清潔隊發放春節等期間收取垃圾的時間表，竟然將楊瓊瓔的造勢晚會傳單綁在一起發給民眾，清潔隊表示對此事「不知情」。

無獨有偶，許多家長也發現，居然還有人在台中的公立小學裡發放印製楊瓊瓔宣傳文宣的墊板給小朋友，課堂老師也僅是一句「不喜歡可以不要拿」應付了事。更甚者，行政不中立的觸手還伸到每個家戶，某些地方里民收到選舉公報時，內部也夾帶了上述所提到的楊瓊瓔競選墊板。發放選舉公報的鄰長坦承夾帶，但「強調並沒有人交代這麼做」。

台中市大雅區三和里民眾檢舉鄰長，在發放選舉公報時竟夾帶立委候選人楊瓊瓔的競選墊板（右上）。（擷取自臉書）

所有的責任跟批評，似乎都被「執行者」推託的一乾二淨，這些下三濫的手段彷彿都是民眾自發，與候選人無關。

在攻擊對手的策略上，也流於謾罵，顯得荒腔走板。民主社會當然可以討論兩個候選人孰優孰劣，但在楊瓊瓔的造勢晚會上，請來的來賓在台上一搭一唱，連爆粗口、國罵，還是主持人發現情況不對，加上台下還有小朋友，趕緊把兩人請下台。

面對這些難聽字眼，楊瓊瓔競選辦公室卻只回應，兩個人「罵的是經濟，而且只是口頭禪」，認為大家不需要「大驚小怪」。甚至當日在楊瓊瓔上台發言時，還消費黑鷹失事事件，也引起民眾反感。不過大雅人可能也不太意外，因為當初大雅火災消防員罹難時，楊瓊瓔就曾將自己受訪在鏡頭前哭的畫面貼上臉書下廣告。這種看到悲劇就忍不住消費的選戰策略，可能也是楊陣營在現下氣勢如此低迷時的最後掙扎了。

投票僅剩不到一個禮拜，可以理解士氣落後一方想要拼一波的心態。但是任何事情都需要深思熟慮，才不會一步錯、步步錯。而且即便有不得已的苦衷，還是有許多道德紅線是不可碰觸的，如果為選舉勝利而泯滅自己的道德良知，那選民只好用選票來制裁這些人，淘汰這些過時的候選人。

（自營業者）

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