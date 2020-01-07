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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》用「看女同學小腿」斷開「王小姐、600萬...」

作者： 胡文輝
2020-01-07 09:43
 | 2020-01-07 09:43
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用「看女同學小腿」斷開「王小姐、600萬...」（報社合成照）

這不是失言，這是標準的「韓國瑜兵法」！

韓國瑜前天在競選造勢場上，大談國中時「看女同學小腿」，兩天來，網路、電視等等媒體，都在談論「女同學小腿」，無論正經八百、義正辭嚴批判，或百般嘲弄、不齒虧譏其色，網路聲量都暴衝，「韓國瑜兵法」收到功效了。

國中少年15、16時，「看女同學小腿」，可說是「天下老男人都曾做過的事」，或許也是「天下小男生都會做的事」，一個「色迷迷的少年韓國瑜」，但那又怎樣？要說他太low，但那又怎樣？他本就很low呀，low本就是他的戰法！再講他low，也無損他分毫！批他在競選造勢場不提政見，卻講這些543，但那又怎樣？期待他認真講政見，那才稀奇，太陽打西邊出來了！

這不是失言，這是標準的「韓國瑜兵法」！（資料照）

尤其，丟出早在黃光芹所寫那本韓國瑜傳記他就曾講出來的「看女同學小腿」，讓大家忙著追女同學是誰、忙著議論，正可斷開他最難以啟齒的王小姐、600萬事件，避免再像在電視辯論時一提問他就爆炸。

還有，對黑鷹直升機不幸失事、8位國軍將士殉職，韓國瑜竟口出「台灣中邪」冷血不當語詞，引起眾怒及反彈，韓國瑜怎麼解釋都不易轉圜。大部分媒體注意力昨天轉而議論「看女同學小腿」，因而沖淡了他冷血談話帶起的邪氣。

在選戰最後4天，「韓國瑜兵法」能不能真正斷開600萬、王小姐之謎，且待下回分解！但綠營別忙著嘲笑，應該慎防對手最後出具殺傷力的賤招！

對黑鷹直升機不幸失事、8位國軍將士殉職，韓國瑜竟口出「台灣中邪」冷血不當語詞，引起眾怒及反彈，韓國瑜怎麼解釋都不易轉圜。（資料照）

不過，從吳敦義口出「衰尾查某」、韓國瑜對黑鷹失事的「台灣中邪說」，連造成台灣生命財產重大損失及傷痛的921大地震，竟然有新北、南投兩地的藍軍拿「921」做宣傳...，令人強烈質問:國民黨這個百年老黨，竟然low成這樣，而且沒有最low，只有更low，還一直在秀下限...。

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