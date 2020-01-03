自由開講》韓國瑜和王小姐：這是誠信問題

陳明惠

「韓國瑜和王小姐」最近鬧得沸沸揚揚。甚至《蘋果日報》在總統辯論會上都提問韓國瑜「您就任八個月就違背了對高雄市民的承諾、請假帶職參選，以及您個人與新莊王小姐的金錢往來，參與的友人也說您的家中事前並不知情。請問您要如何說服選民，當選之後不會欺瞞選民、不會違背對台灣人民的承諾？」。

結果是被韓國瑜罵了一頓「沒水準」、「良心被狗吃了」。

昨晚，在傳韓夫婦不同台後多日，他們在臉書上曬出了一張兩人一起看手機的親暱照片。還寫著「你們越黑，我們越好」。說老實話，他們之間好不好，根本不關別人的事，但是「你們越黑」這一句，卻令人十分反感。

這一年來，韓國瑜對於別人的批評，一律說是黑他，是「黑韓產業鏈」，而韓粉們居然也就深信不疑。其實，在政論節目上討論有關韓國瑜的議題，幾乎全有所本。韓國瑜自經區回答不出來、慣性遲到、近午上班、追蹤器說謊、市政滿意度最後一名、違法農舍、豪宅炒房，到現在王小姐的六百萬，以及多次一同出國。請問，哪一件不是事實？

如果都是事實，那麼韓國瑜憑什麼說大家是在「黑」他？又怎麼好意思說「我越黑，你們越挺」？更奇怪的是，韓粉為什麼看不清楚，是別人不實抹黑韓國瑜，還是韓國瑜真做了這些「黑」事？

國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

韓國瑜和王小姐什麼關係？他自己從不講清楚。替韓護航的國民黨人和韓辦，講話前後矛盾、漏洞百出，以為人民都是低智商，說什麼就信什麼。即使是李佳芬自己，或是王淺秋出來接受採訪，說的話也都是避重就輕的誤導，經不起檢驗。

李佳芬說，韓國瑜的600萬投資她知道；王淺秋說，韓國瑜和王小姐一起出國，李佳芬也知情，這應該都是說謊。因為，媒體早就報導過，五月以前，李佳芬根本不知道有王小姐的存在。那麼請問，韓國瑜給王小姐600萬，李佳芬怎麼會知道？韓王一起出國，李佳芬怎麼會知道？

韓國瑜不僅是對李佳芬不誠實，韓李兩人和韓辦更對國人不誠實。美國前總統柯林頓當初被國會彈劾，差點痛失總統寶座，就是因為在緋聞案上對國會和民眾撒謊。以此觀之，《蘋果日報》問得有道理：「請問您要如何說服選民，當選之後不會欺瞞選民、不會違背對台灣人民的承諾？」

（會計師）

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