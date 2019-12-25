自由開講》國民黨跟蔡英文比拚經濟只是自曝其短

林國健

韓國瑜的團隊最近不知道吃錯什麼藥，常常拿經濟議題攻擊蔡政府。去年韓國瑜主打莫忘世上苦人多，贏了一場大勝仗，大概覺得同一招能夠一打再打。不過情勢已經改變，一來是韓國瑜自己實在已不像苦人，再來是美中貿易戰去年開打後，為蔡英文三年打底的經濟成績加成，台灣的未來發展，連聯合國研究報告都看好。

韓國瑜陣營拿出了幾個數據攻擊，其實不舉這些例子還好，拿出來講反而凸顯自己不足。因為韓國瑜已經不是一騎當千的自幹王，他現在身上背著國民黨執政沈重的負擔，他身邊的所謂國政顧問團，其實就是把台灣經濟搞爛的633團隊，蔡政府經濟成績拿出來跟馬團隊一比，隨便都比較好。

傳統上，國民黨過去被認為打經濟牌尚有優勢，但神話總有被破解的一天。當這招都被破解時，國民黨還可以出什麼招？（資料照，本報合成圖）

例如，韓國瑜陣營說，台灣的實質薪資現在倒退回十多年前。

你知道嗎？這幾年來，台灣最低的實質薪資，出現在什麼時候呢？就是2008年馬英九執政之時。當然，為他護航的人會說，那是當年遇到金融風暴。這是沒錯，金融風暴是國際情勢，但是如果從馬英九2008年，那個低薪的基期來算，到2016年他卸任，他任內的實質薪資還是只成長2%。

那蔡英文呢？才不到三年，實質薪資已經成長4％。人家花不到四年時間，實質薪資成長已經是國民黨執政八年的兩倍，老K拿這點來挑戰真的挑錯數字。

再來，國民黨喜歡說，台灣的出口表現衰退。

這一年來，台灣的出口成長率大概是負成長了不到2％。不過，看看周遭的國家吧，面對美中貿易戰這個超大風暴，韓國的出口可是掉了足足10％，台灣能夠幾乎不受影響，其實已經相當得利，不然怎麼能做到經濟成長率四小龍第一呢？

講到經濟成長，畢竟台灣難得在成長率上領先韓國香港新加坡，確實值得說嘴一番。國民黨的反擊只能說，講這麼多，還不是人均GDP四小龍最後一名。但是，講這個其實傷感情，也會打破蔣經國的經濟神話。過去很多人說，台灣在那個古早年代，曾經是四小龍第一；其實，在1981年時，台灣的人均GDP就只是香港、新加坡的大約一半，雖然還贏韓國，但也贏得不算多。當然，2000年代初期就開始被韓國趕過，從此敬陪末座。

簡單來說，從人均GDP這個角度，台灣一直都在四小龍中排在後段。所以用這個攻擊，其實沒什麼道理，就算過去幾十年都考最後一名，現在得了最佳進步獎難道不好嗎？

其實，從選戰攻防的角度來說，傳統上，國民黨過去被認為打經濟牌尚有優勢，但神話總有被破解的一天，現在他們需要思考，當這招都被破解時，國民黨還可以出什麼招？看著韓國瑜比破盤價還破盤的民調，他們大概還沒想出辦法。

（基金會研究員）

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