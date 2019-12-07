自由開講》裂解「黑金復辟」，嚴防「赤禍橫流」，從立委選舉下手

薛雲峰

國民黨自威權時代之後，繼續把持政權的方式，大致就是讓金權與黑道掛鉤。

這個現象從韓國瑜當立委期間，為其岳家圈地挖砂石案中可見一斑；在歷經豪宅、砂石和假庶民等事件後，民調顯示，韓國瑜已離總統寶座越來越遠。現在，國人要擔心的是，會有多少國民黨立委能進入國會，否則「黑金復辟」甚有可能演變成「赤禍橫流」。

中國國民黨的「黑金」問題，向來是台灣政治的一塊毒瘤，當「選票」和「鈔票」糾纏不清時，賄選和黑道賭盤就永遠斷不了，例如新竹縣竹東鎮長和14位里長日前就因賄選，被判重刑。北中南的地下賭盤也一再以讓票為由，意圖為韓國瑜拉票，據多位名嘴爆料，背後資金就來自中國。

現在國人要擔心的是，會有多少國民黨立委能進入國會，否則「黑金復辟」甚有可能演變成「赤禍橫流」。（資料照）

韓國瑜出身軍系，但幾年來，台灣退休將領時不時就到中國接受招待，吳斯懷等人還向敵國的中國國歌起立致敬；再如前中將羅文山拿了中國的錢，兩三天前才被判刑二年半，還有個中校也是有樣學樣；有意思的是，共諜案接二連三的爆，甚至赴澳投誠的「王立強」還坦承給了韓國瑜近9000萬元選高雄市長。

實在是看不懂，中國國民黨在替自己選？還是代表中國共產黨在選？明明親中到極致的葉毓蘭和吳斯懷，早已是多數台灣人「注目」的對象，但國民黨居然把他們列入不分區立委的「安全名單」。

再如韓國瑜的妻子李佳芬，出入都帶著名牌皮包，但韓辦的回應竟是：「庶民只是一種心態」，等於承認韓國瑜一家都不是庶民，而是標準1990年代以來的國民黨「權貴」。

韓國瑜公開喊出「民調唯一支持蔡英文」，顯然是「廢招中之廢招」，因為兵書有云：「未戰而廟算勝者，得算多也；未戰而廟算不勝者，得算少也；多算勝，少算不勝，而況於無算乎？」

所以，看來這次大選的重心並不在總統，而是在區域與不分區政黨票的分配上。台灣要進步，起碼得把「藍紅不分」的國民黨或其它親中政黨的候選人淘汰掉。

（自由作家）

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