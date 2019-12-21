自由開講》何不棄韓保宋 重燃藍營的一線生機

時山政

筆者個人政治立場是忠貞的中華民國派，過去選舉總是投票給國民黨候選人，但這次總統大選，為了藍營整體士氣以及長遠發展著想，我會將手中選票投給宋楚瑜先生，這是一個痛苦但不得不為之的決定，我會在此分享我對這場選戰的分析，並且呼籲真心熱愛中華民國的藍營支持者，請認真思考我所說的話。

首先，請看看《美麗島電子報》公佈的最新民調，蔡賴配46.5%、韓張配21.0%，就算是將韓國瑜和宋楚瑜的支持度加起來，也沒有超過30%，這代表絕大多數選民根本對藍營感到失望，此外很多藍營選民也因此拒絕表態，所以導致藍營支持度全面潰堤，連基本盤都顧不了，否則照理來說取得45%甚至是50%以上支持度應該是家常便飯才對。

《美麗島電子報》公佈的最新民調，蔡賴配46.5%、韓張配21.0%，就算是將韓國瑜和宋楚瑜的支持度加起來，也沒有超過30%，這代表絕大多數選民根本對藍營感到失望。（本報資料照）

再者，重點在於為什麼會這樣，筆者認為是三點因素所導致。第一是因為韓國瑜個人走偏鋒的兩岸政策立場，把大多數原本藍營選民嚇跑了。第二是他荒腔走板的表現令人難以支持，包括市長做不到一年就烙跑、說不清的豪宅弊案、歧視女性發言….等。第三則是儘管宋楚瑜個人形象較好，但目前在韓國瑜選票還沒有大規模轉移前，他難以成為藍營共主並帶動選情上揚。

那身為藍營支持者，我們該怎麼做呢？筆者認為只有唯一一個方法，那就是呼籲藍營支持者大量轉移選票，從韓國瑜這邊移到宋楚瑜身上，因為韓國瑜本身負面形象已經難以扭轉，親中態度又過於明顯，而在距離選戰還有一段時間的現在，只要宋楚瑜的民調緩步上升，並且接掌韓國瑜支持度，接著再以他較為良好的形象將失望的藍營支持者找回來，此時勢必也將會帶動立委選情。

藍營國會過半以及創造政黨輪替，這兩個目標仍然有望，建請所有支持者嚴肅考慮棄韓保宋，以此來重燃藍營的一線生機。

（傷心的國民黨支持者）

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