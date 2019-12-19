自由開講》韓吳之爭是目前國民黨的主旋律

王立

近來有兩則與韓陣營相關新聞值得注意。



1. 擬禁非高雄市罷韓民眾進入高雄參加罷韓遊行，但鼓勵挺韓民眾加入挺韓造勢。

2. 黃復興陣營分裂成韓國瑜與吳敦義兩派。



單獨看，這似乎沒什麼，但兩則新聞有共通點，都涉及韓國瑜鞏固核心支持者的舉動。照道理說，選舉要鞏固核心支持者也很合理，怎麼能說有問題？



因為就目前的民調來看，似乎沒有一家看好韓國瑜，就算是地下賭盤，普遍的認知都是韓會輸5%以上，韓陣營於日前喊出民調支持蔡英文，其意義是在催票。這牽涉到藍綠兩大黨的投票思維，民進黨的基本盤，涉及主權保衛戰的時候投票率很高，但國民黨的基本盤通常要打順風球才會出門，也就是若差距過大，會乾脆放棄不要投，例如2016年朱立倫就屬於此種狀況。

操作黃復興的紅藍派對立，變成挺吳與挺韓兩派的抗爭，就是共產黨的老招數，借屍還魂後再借殼上市。（資料照，本報合成）

只要民調被操作到失真，就可以鼓動國民黨基本盤，說差距極小需要搶救，而非差距太大別輸太難看，兩者會催出的票數完全不同。



操作藍綠對抗，甚至黃復興內的對抗，是韓國瑜要拿來保住政治生命用的，兩者鬥爭手法如出一轍。在罷韓行動中，要操作的是高雄與非高雄人的對立，因為就市長投票來講，的確關他縣市的人什麼事，但卻在挺韓遊行中鼓勵全台民眾加入，雙重標準太明顯。



黃復興兩派人的對抗，表面上原因是吳斯懷，說這是吳敦義強推來拉攏黃復興的，用選後的黨主席保衛戰來說合情合理，但曉得內情的人，都知道這是鬼話連篇。黃復興這兩年紅派全力挺韓，把反共的藍派幾乎殲滅，吳斯懷就是韓國瑜陣營的人，只是借吳敦義之手推上去。操作黃復興的紅藍派對立，變成挺吳與挺韓兩派的抗爭，就是共產黨的老招數，借屍還魂後再借殼上市。



這種共產黨鬥爭技巧用得爐火純青，其用意非常明顯，就是若韓國瑜明年落選，也要保住高雄市長，還要攻下國民黨黨主席，成為史上第一個連中常委都沒當過，副主席都不是，市長當沒兩年，就奪下主席寶座的「神人」。



其實吳敦義的勢力，從不分區名單的公布，幾乎清一色是挺共派就知道，國民黨內傳統的中華民國派與憲法派，已經沒有政治能量了，尤其在韓流旋風中炒起的韓粉，幾乎無役不與，大量死忠鐵票衝入黨內初選，選後黨主席十之八九是完蛋了。



那麼，韓國瑜到底在害怕什麼？兩個人，郭台銘與宋楚瑜。



郭台銘此次沒有正式競選，只有從旁協助民眾黨與親民黨，挾其企業家形象，以及龐大的資金，找國民黨內的建制派合作，一舉放逐韓流勢力，並不困難。



宋楚瑜老驥伏櫪，看似沒有希望，但韓國瑜與吳斯懷等人的組合，激怒太多自認中華民國與反共的正藍軍，宋若堅持到底，取得不錯的成績，第二次國親合作，用來清除韓流紅色滲透，並非不可能。



真走到這一步，韓國瑜最慘就是連市長都被罷免，黨內沒有席位，除了出走另立新政黨以外，就沒別路了。



當然，這一切都建築在韓國瑜落選的前提上，但保險是一定會做的。

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