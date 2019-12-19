自由開講》賴士葆是忘記了 還是害怕想起來？

徐穎貞

用「九二共識拼經濟」做為立委選舉語言，大概只有在深藍的文山區才看得到吧？可能連總統候選人韓國瑜，都不敢在自己的看板上，寫得如此露骨親中。筆者好奇搜尋了這個選區的立委，是已經連任多屆的賴士葆，更可怕的是，賴士葆從立委任內就是極具爭議性的人物。

筆者很想問問，什麼是「九二共識拼經濟」？中共國家主席習近平說「九二共識，就是一國兩制台灣方案」，所以賴士葆的版本也是如此嗎？如果是的話，邏輯上就是消滅中華民國，淪為中共的一省，從此不再有國家主權、言論自由。如果不是的話，那麼什麼是九二共識拼經濟？難道中共會突然覺醒，然後答應台灣可以詮釋九二共識就是中華民國、一中各表嗎？別傻了！中共從來不承認有中華民國這個國家！

國民黨立委賴士葆。（資料照）

筆者發現，今天剛好是立委抽籤的大日子，顯示選舉日子已經接近，國民黨總統候選人韓國瑜民調低迷到不像話，主席吳敦義可能急了，竟脫口罵蔡英文「衰尾查某」，這種明顯歧視女性，典型男性沙豬主義的政客，為何還有臉賴在國民黨主席位子上？台灣民主政治發展至今，第二大黨的主席，從去年至今連續口無遮攔，用粗俗語言罵對手，一點風度也沒有，我們為何要給這種政黨機會？

黨主席素質如此差勁，可見旗下的政客可能也不是什麼好東西，最近被外界冠上「烏龍葆」、「造謠葆」的賴士葆，可能忘記同黨的總統候選人是韓國瑜，還是害怕想起來韓國瑜會「拖累」自己選情，自己的官方臉書封面竟不敢放上跟韓國瑜的合照，難道韓國瑜沒有加分效果嗎？還是賴士葆已經遺棄了韓國瑜？

筆者也發現，賴士葆臉書的封面寫上「為您強力監督政府」，監督這個邏輯看似正常，也是立委的天職，但有點Sense的人都覺得賴士葆這用法怪怪的，明明這次選舉是立委、總統一起選，而且總統大選結果還沒出來，難道賴士葆已經先預測到未來，黨的候選人韓國瑜已經大勢已去輸定了嗎？不過，韓國瑜民調那麼低，賴士葆也許可能想說算了、放棄了，選擇先切割不要影響選票，也是情有可原？

這位葆哥，更怪的是，他在臉書自稱是「每屆評鑑最績優立委」，筆者翻了國內評鑑立法院最知名的公民監督國會聯盟資料，根本找不到賴士葆是每屆「最績優」立委的敘述，為何他敢這樣宣傳自己，令人匪夷所思。如果不是心態傲慢，就是選舉詐騙。簡單地說，如果沒有績優，卻說自己績優，這不是欺騙選民，什麼才是欺騙選民？他的負面新聞，「辜狗」一下超級多，筆者覺得，賴士葆頂多是「最機車」立委吧！

（退休老師）

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