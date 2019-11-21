胡，怎麼說》投他、投廢、不投，你都在投吳斯懷、葉毓蘭...

台灣與香港的距離，就在一票之間！

2020年台灣的總統與立委大選，已形成送中、反送中兩大陣營對壘，藍營的國民黨、親民黨、民眾黨、新黨等可歸類為「送中陣營」，綠營的民進黨、時力、基進黨、綠黨、台聯等可列為「反送中陣營」。台灣的終極命運，就決定在你的一票之間！

舔共退將吳斯懷、挺香港暴警葉毓蘭，分居中國國民黨不分區立委2、4名，已穩當選下屆立委，他們在立院影響力多大？破壞力多大？其實不在他們，更要看國民黨在區域立委、不分區立委拿下幾席。因為他們進入立法院後，必定物以類聚、形成一丘之貉！

不管總統、區域立委、不分區立委，藍營選將如當選，就職後都是一國（中國）、一黨（中國黨）、送中陣營。（資料照）

國民黨不分區名單實在醜到見不得人，朱立倫、郝龍斌、張善政等都表達不滿，意圖在選前切割不分區立委與區域立委、不分區立委與總統選票動向，分離投票以保韓、保區域立委。其實，不管總統、區域立委、不分區立委，藍營選將如當選，就職後都是一國（中國）、一黨（中國黨）、送中陣營的。

如果你不接受台灣的終極命運「被送中」，但你的不分區立委政黨選票，投給國民黨，你就是投給吳斯懷、葉毓蘭；你的區域立委選票，投給江啟臣、蔣萬安......，其實你也一樣是投給吳斯懷、葉毓蘭，因為國民黨立委愈多，藍營人多勢眾，吳葉等那幫人成群結陣，影響力、破壞力就愈大，你等於投了「送中」陣營一票！

你投廢票，你就是廢了自己；你投給不成氣候只想報私怨攪局的小黨，在計算不分區立委政黨選票時先被剔除，成了無效票，但你的無效票卻間接幫助了吳斯懷、葉毓蘭那幫人！

你因私怨私仇揚言發動在總統大選投廢票、不投票，你的廢票、無效票、不投票，統統都等於投了送中陣營一票，讓韓國瑜代表的送中陣營勢力更猖狂！

張善政的嘴臉最噁心了！他明明就是國民黨推荐的副總統候選人、韓國瑜的副手搭配，說什麼「無法昧著良心」為國民黨的不分區立委名單背書，政黨票就「隨心而去」，卻一路昧著良心為與國民黨不分區立委名單一樣爛的韓國瑜辯護、背書、硬坳。檢視韓國瑜今年3月進入中共駐港中聯辦、配合演出中共導演的一國兩制「豐功偉業」統戰大戲，韓國瑜與吳斯懷、葉毓蘭有何差別？如果你講的隨心而去是真心話，你早就該「隨心而去」了，而不是一直昧著良心，拿了國民黨的推荐書去登記，卻又不滿國民黨！

朱立倫、郝龍斌也是，你們不滿不分區名單，大罵吳敦義，卻大力輔選韓國瑜，你們根本就是共謀同罪的送中陣營共犯結構！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法