胡，怎麼說》嫌犯陳同佳送台？送中？藍、綠「主權各表」背後...

香港政府要將殺人嫌犯陳同佳丟包台灣，台灣政府接不接？引發「送台」、「送中」之爭！

藍、綠對接不接嫌犯陳同佳的看法幾乎相反，卻都指責對方淪喪主權，其實，藍、綠都看透港府丟包嫌犯來台背後的「中國因素」，才會「主權各表」，在針鋒相對之間，浮現的是「同屬一中」、「一中一台」的國家認同的政治基本歧見，但藍綠雖都看透透、卻都不說破，並在司法管轄權、為被害人伸張正義之間論戰。

藍營批評蔡政府「拒接」，是自我閹割主權、妄顧為被害者伸張司法正義 ；綠營則認為，港人犯案又押在港，香港政府應優先審理，港府卻策動陳同佳來台投案，台灣如未在司法互助架構下接了嫌犯，將落入「一中框架」，在一個中國之下，「送台」成了「送中」，讓中國合理化「送中條例」企圖得逞。

香港特首林鄭將殺人嫌犯陳同佳「丟包」台灣，可說是「一石多鳥」的狠招，一者藉此為反送中運動減壓滅火的釜底抽薪之計。二者藉此為中國測試送中條例合理化，香港人在台犯案直接送台灣受審，在中國犯案也就可以送中國受審，香港本就跟中國一致，都視台灣為中國的一部分。三者將嫌犯丟包台灣，給蔡英文政府出個大難題，接不接陳同佳，都會引起台灣內部爭議。

香港特首林鄭將殺人嫌犯陳同佳「丟包」台灣，可說是「一石多鳥」的狠招，一者藉此為反送中運動減壓滅火的釜底抽薪之計。（路透社）

港府出此狠招，合理推斷就是中共在背後操控，中共並算準了，藍營馬英九、韓國瑜、洪秀柱、吳敦義等等，也包括柯文哲，將因此大力抨擊蔡英文政府。

藍營要角當然看透背後的中國因素，卻視而不見，還配合中共的須要發言，光是質疑蔡政府，殺人嫌犯要來台投案，為何不抓起來審判？還往外推？就讓蔡政府不易說清楚、講明白了。

蔡政府昨天傍晚主動出擊，向港府提出要求，台灣派檢警到香港接人、將陳同佳連同口供、偵訊筆錄等帶回。這項反守為攻，扳回了政治論戰上的不利局面，不過，港府仍然「已讀不回」，而陳同佳今天在香港另案（洗黑錢案）刑滿出獄，而港府一口咬定陳同佳是自願來台「自首」，而非「投案」，把他在台犯下的殺人案推的一乾而淨，好像根本就不知有此殺人案，台灣派檢警赴港接人帶案卷恐怕不易。

蔡政府昨天傍晚主動出擊，向港府提出要求，台灣派檢警到香港接人、將陳同佳連同口供、偵訊筆錄等帶回。（資料照）

何況，這樣做算是台港之間就個案司法互助，港府看來做不了主，必須請示北京，不是馬上就可辦的，那麼，陳同佳今起在港就可消遙法外了。如果陳同佳真的敢來台投案，台灣當然要依正當法律程序，把他抓起來歸案！

至於馬英九昨天超額加演哭哭秀，狠批蔡英文大罵蘇貞昌，馬要批蔡罵蘇當然可以，不過，冤有頭、債有主、司法管轄有優先次序，你要罵，應該先罵該偵辦卻不偵辦、更不肯與台灣司法協作（司法互助），還將嫌犯丢包台灣的林鄭及港府，更要大罵背後操弄的中共，然後大駡自己搞出九二共識一中框架，接著才罵民進黨政府。

至於馬英九昨天超額加演哭哭秀，狠批蔡英文大罵蘇貞昌，馬要批蔡罵蘇當然可以，不過，冤有頭、債有主、司法管轄有優先次序，你應該先罵林鄭及港府，更要大罵背後操弄的中共，然後大駡自己搞出九二共識一中框架，接著才罵民進黨政府。（資料照）

而且，你對港府用真槍實彈、催淚禪、水砲、棍棒等，暴力鎮壓反送中運動的香港人，造成多少傷亡，欲不曾流過一滴淚，也不曾講一句人話譴責港府！現在你為何演很大？

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