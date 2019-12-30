自由開講》韓某還有戲唱嗎？

鄧鴻源

2020年的中華民國總統大選，三場政見發表會與辯論已經結束，顯得異常簡單和容易判斷。那就是，決定大選結果的因素，已經簡化聚焦到一個問題上：到底要不要與中共談和平協議？

同時也聚焦到候選人具體的政見上，就是要不要「一國兩制」？要不要「九二共識」？要不要通過遏制中共滲透的《反滲透法》？對於這幾個問題，任何人都無法模糊表達和矇混過關。為什麼這幾個問題成為決定總統大選的結果的關鍵？香港反送中運動是關鍵，絕非國民黨與韓某人所謂的「小英恐中牌」與亡國感。

在第三場政見發表會上，蘋果日報副總編輯問韓某，是否給王小姐六百萬元問題，韓某卻在閃躲，甚至暴怒指責提問人與該報沒有水準，可見其心裡有鬼。一個對太太不忠實的人，對選民會忠實才怪。

人家給予機會澄清，韓某本可抓住機會說明，他卻顧左右而言他，甚至反問蘋果副總編輯「為何不問他何時不是處男」這種不入流的問題，難怪資深媒體人周玉蔻在臉書氣炸表示：「韓國瑜今天辯論會上那副小混混嘴臉，真是丟盡了外省第二代軍人子弟的顏面了！」

連市政都做不好，以致政績墊底的人，如何證明他有能力帶給全民發大財機會？發大財只靠一張嘴巴就可以做到嗎？（資料照）

整個辯論會，韓某只是一再重複去年高雄市長選戰辯論的老招，認為民進黨「不是你們的娘，為何那麼死忠支持他們？」只有他才能帶給民眾「發大財」。問題是，連市政都做不好，以致政績墊底的人，如何證明他有能力帶給全民發大財機會？發大財只靠一張嘴巴就可以做到嗎？他的庶民假象也早已被自己可觀的財力所破功，原來韓也是國民黨權貴之一，否則怎麼有辦法創設貴族學校，並向台肥國營事業貸款購買豪宅？

政見辯論會上，草包韓批判阿扁，馬英九與小英「雖然都是台大法律系畢業，但都不會當總統」。他批評阿扁什麼都好，就是「貪」； 馬英九「無能」；小英是「空」，被派系架空。那他自己呢？應該兼而有之吧。畢竟他自己又乾淨多少？當市長都不夠格，何能當總統？他自己的承諾有哪一句是實在話？

他還說，他或許不像總統，但是有能力把國家治理好，總統也可由能與民眾在夜市吃滷肉飯、喝啤酒的「庶民」做。他若當總統，只要把握三原則。一是國家安全，人人有錢、二是不貪不取，三是用人唯才。問題是，在高雄市長任內，他有做到以上三點嗎？韓某到了中國，畢恭畢敬如乖兒子，不敢將國旗帶過去。若不貪不取，那麼多財產怎來？若用人唯才，怎麼市長就任不到一年，許多人都走掉了？為何高雄商店一間一間關？

國民黨與韓某人，原本有機會可以比小英展示更強硬的態度嗆中或聲援香港人，只因他們是反共起家，而且有深受其害的慘痛教訓，以致亡黨亡國；但是他們不僅沒有這麼做，還很孬種，口口聲聲警告小英政府不可「挑釁」中國，遠不如與中國近在咫尺的北韓與越南有Guts。難怪小英總統說，遇到中國官員，韓某只會用膝蓋走路，她則會挺起腰桿捍衛國家尊嚴。韓某這種人不才是軟骨頭嗎？韓某有何資格罵別人？

其實論「挑釁」，小英遠遜於兩蔣。當年老蔣天天喊「反攻大陸、解救同胞」，也三番兩次派兵偷襲人家；小蔣則是堅守「三不政策」：不接觸、不談判、不妥協。他們有在乎因此激怒中共，置台灣安全於不顧嗎？小英有如同兩蔣那樣嗎？

綜觀韓某人的「政見」，如同張善政一樣，只會一味謾罵，說人家有多壞，卻無法證明自己哪裡比人好？也沒有說出自己到底有何具體可行的政見？難怪被許多人諷刺是個「草包」。明明自己在高雄市的政績墊底，說話沒有誠信，髒話又一堆，卻指責人家沒有政績與欺騙人民，「全民只有苦、悶、窮、茫」，這難道不好笑嗎？若真是這樣，為何日前韓某在高雄義賣會上，有一位退休老師居然可以大手筆花140萬元買兩件韓某的原味夾克？又為何每年出國旅遊人數有增無減，且各大餐廳門庭若市？

被他說是「貪」的阿扁，其實政績十分可觀，重大建設如雪山隧道、高鐵、信義區計畫、101大樓與員山子疏洪道等，民生福利如老人與老農年金等。被他說是「空」的小英，則是以一年時間完成馬前總統任內發誓說「非做不可」卻沒做的年改，還有轉型正義、長照2.0、減稅等。被他說「無能」的馬，則是有能力主導「宇昌」案，擊敗小英，讓自己連任。

論「貪汙」，阿扁是當年為美麗島義務辯護的律師之一，會因為想貪汙而從政嗎？當年阿扁可是國際海商法的律師，日入斗金，他大可拒絕以免惹禍，但是基於正義與良知，他還是接受了，當事人黃信介等人也因此免於被判死刑。

扁在第一任總統任內，自行減薪一半，又將總統專屬、每年上億元之國安密帳繳回國庫，這樣的人會貪污嗎？如果不是當時馬前總統以「黑手」伸入司法，臨時更換法官，將原本一審被判無罪的阿扁改判有罪，阿扁會因此坐牢並被冠上「貪汙」罪名嗎？程序不正義能說人家貪汙嗎？為何同樣一個法官，對犯同樣貪汙罪的馬與扁有截然不同的判決？為何法官可以「宋朝公使錢」與「大水庫論」幫馬開脫，而扁則無此福分？這樣的司法公正嗎？原則上扁案與興票案類似，並無不法，只是道德可議而已。

小英確實有許多地方令人不滿，如年改做半套，威權圖騰也遲不拆除。但至少已經完成年改，轉型正義也在進行中，至於引進外資，銷售農產品與減稅等也都做得不錯，連國民黨侯某人也給予肯定，怎麼能說小英沒有做事？韓某自己又做了什麼碗糕？難道只會挖水溝、修馬路嗎？到底挖了多長水溝、又修了多少條馬路？

韓某人已經明顯被自己人所放棄，大家都只是虛應故事，沒有幾個「大頭」在認真幫他選總統，都在等著看韓某的笑話，他們只幫立委大力輔選，因為大家都幹在心裡口難開，畢竟論資排輩，韓某人能選上市長已經是祖宗庇佑，如今還貪得無厭，肖想選總統，自以為有三頭六臂，未免太不自量力了。

總之，去年是救國在韓，明年是亡國在韓，因為潮水退了，才知誰沒有穿褲子。目前可以確定的是，韓某已經沒戲唱了，問題只是到底會輸幾百萬票而已。

（大學教授）

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