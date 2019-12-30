自由開講》一個字形容三位台大法律系畢業總統！

陳水扁的驚、馬英九的亂、蔡英文的變

陳啟濃

韓國瑜在政見會中形容兩位前任及一位現任總統的特色為「貪、軟、空」，分別代表陳水扁、馬英九與蔡英文。這樣的形容顯與事實不符，未能用更傳神的字眼來表達每位總統所處的國內外環境，以及個人的行事風格。

如果用「驚」來代表陳水扁時代，用「亂」形容馬英九時代，以「變」說明蔡英文時代，應該更客觀、具體，也更有代表性。

用「驚」來代表陳水扁時代，用「亂」形容馬英九時代，以「變」說明蔡英文時代，應該更客觀、具體，也更有代表性。（資料照，本報合成）

陳水扁貪不貪，歷史會還給他公道。只是他剛擔任總統時，從國民黨手中接下政權，面對當時黨、政、軍都還是國民黨獨大的現實，雖然政權能夠和平轉移，卻也是驚濤駭浪，危機四伏。在外省權貴不樂意讓台灣人當總統的情結下，陳水扁其實要承擔昨是今非的歷史共業，處處都有人挖坑洞給他跳，這也是造成他卸任總統後，遭受清算的原因。如果用「驚」這一字，來形容他擔任總統時所處的險惡局勢，會更貼切。

至於馬英九，其實並不像韓國瑜所形容的那麼軟弱，他其實是個很專斷很傲慢的人，主觀性頗強，凡事都喜歡插一腳，對部屬不是怎麼放心。所以才會有立委被他質疑通共，對於王金平更是給予清算；將整個國家，達到完全想要交付給中共的情況，對反對黨抱以敵意，卻對中共寄予信任與期望；於是在卸任前，還要趕著赴新加坡和習近平握握手，來成就他的「大中國」歷史地位。馬英九讓整個國家的人民對總統不信任，尤其是年輕人，才會有太陽花運動。用「亂」字來說明他的執政八年，非常符合。

現任的蔡英文，在執政黨國會過半的情況下，對於各項改革非常用力，包括討黨產，幫人民要回屬於國家的財產；轉型正義，為專制時代的受害者討公道，還原歷史真相，給他們清白名譽；年金改革，避免國家財政破產，讓退休金合理化、公平化。在國家機制與社會制度各項改革推動下，整個國家都動了起來，當然招惹了許多既得利益者，造成用選舉來教訓執政黨的效應。但蔡英文的執政，勇敢面對改革的需要，不惜犯眾怒，勵精圖治、求新求變。

她的這一任總統，是讓台灣有更多機會「變」得更好的時代。

（教育人員）

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