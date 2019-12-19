胡，怎麼說》「中華民國萬歲」，韓國瑜在中國沒喊過半句！

「中華民國萬歲」，去中國喊一句，比在台灣喊一億句有用。可是韓國瑜，你在中國，過去沒喊過、現在沒喊過、未來也不會喊，連半句都不敢喊，完全成了啞巴！

韓國瑜在總統大選首場電視政見會上連連高喊「中華民國萬歲」三次，還怪對手沒喊，這是什麼奇怪又荒謬的邏輯？在台灣，你本來就可以一直喊、一直喊、一直喊......，高興喊多少句都可以。蔡、韓、宋三人競選的就是中華民國總統，何須再喊中華民國萬歲？

韓國瑜在總統大選首場電視政見會上連連高喊「中華民國萬歲」三次，還怪對手沒喊，這是什麼奇怪又荒謬的邏輯？（資料照）

而且，嘴巴一直喊中華民國萬歲，喊愈多、愈大聲的人，做的卻是將台灣一直送中、一直送中、一直送中的事，終局就是滅亡中華民國。這種場景荒謬加三級，簡直令人不寒而慄！

記得當年，軍中喊的口號必喊的就是這兩句：「消滅萬惡共匪」、「中華民國萬歲」，退將吳斯懷、許歷農、羅文山、夏瀛洲......，以及韓國瑜上尉等，在軍中時，都經常要求小兵喊這兩句，現在呢？當年「消滅萬惡共匪」，現在卻去「與共匪你儂我儂」，有的退將還忝不知恥的去北京聽習近平訓話、唱中共國歌時肅立致敬、唱和「國軍共軍都是中國軍」，有的甚至當起共諜來。

既然「消滅萬惡共匪」那句口號是喊假的，「中華民國萬歲」又怎麼會是喊真的呢？韓國瑜莫說連喊三次，每天喊三千次也攏是假。其實，他三月去訪中共駐香港中聯辦、訪中國深圳等地時，甚至早年在北京大學時，只要喊一句「中華民國萬歲」，就勝過現在喊一億句，可是半句都沒有哦！

韓國瑜昨天還稱自己談的是「大海」、諷刺對手蔡英文談的是「浴缸」，可是，韓國瑜，你談的只是大海中的......幾粒濁髒黃色泡沫而已，哪有資格講別人提出的願景及政見？

宋楚瑜昨天則要韓國瑜市長，留在高雄完成未竟之事。不過，這句話高雄人恐怕不能同意，讓韓留在高雄繼續唬爛？會被視為「恐嚇性語言」。21日的罷韓大遊行，高雄選民就是要告訴韓國瑜：「再回頭我也不要你！」

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