社論》2350萬人的保衛戰

對於高雄的歷史資產，對高雄的港都願景，對於過去一年的奇幻之旅，只有高雄市民有資格自己問答。（資料照）

高雄市，去年選戰是焦點，這次選戰仍是焦點。

一九七九年初的橋頭事件，一九七九年底的美麗島事件，是高雄這個港都的民主標誌。當然，高雄的民主徽章，不是民進黨的專利，也不是國民黨的專利，更不是任何一個政治人物的專利。有人說高雄對不起台灣，有人說民進黨對不起高雄，有人說沒有任何覺得對不起高雄市民。凡此，皆屬黨同伐異的政治語言。或許，對於高雄的歷史資產，對高雄的港都願景，對於過去一年的奇幻之旅，只有高雄市民有資格自己問答：高雄市民的抉擇是走向確定還是不確定？這個問題，高雄市民明年一月十一日就會再一次告訴大家。

相對於高雄，台北是戒嚴之都。台灣的民主從南方出發，但是民進黨經過漫長的歷程，才有機會在高雄長期執政。過去二十年，擺脫重北輕南的黨國思想，高雄脫胎換骨面貌一新，民進黨的新思維不能不說是主因。而由於民主競爭時代的來臨，即使國民黨在中央執政時期，也不敢忽視挹注資源共構高雄願景。去年底，國民黨拿下高雄，固然有民進黨中央完全執政的包袱，民進黨在高雄執政多年是否也有惰性發生？這是民進黨時下抨擊韓國瑜怠忽職守之際，必須自己謙卑回顧的課題。

去年一一二四，高雄市民重新給國民黨一次機會，是一個具有多層意涵的政治現象。這個現象，又跟小英政府的表現不無關係。可惜，國民黨的香檳杯未乾，韓國瑜便得寸進尺進圖總統大位，至於市長競選期間大開支票，幾乎都面臨食言而肥的命運，特別是所謂的太平島開採石油，韓國瑜竟然反問「是誰說要挖石油的？我有白紙黑字寫出來？」令人匪夷所思。從而，市長北漂問鼎大位，一級主管心不在焉，遑論豪宅買賣、巨額存款、砂石風波等，重創其「庶民」形象。於是，韓國瑜忙於逐鹿中央，罷免活動也平行進行著。如今，主客觀因素對韓國瑜的總統之路相對不利，一月十一日之後，高雄市長保衛戰，或將成為他的重頭戲。

高雄保衛戰，遠在台北的柯文哲不甘寂寞。柯文哲接連嗆聲，民進黨去年在高雄為什麼會輸成這樣子？他似乎忘了，當年台北市長陳水扁，滿意度七成依舊敗選，可見選舉不是單一原因決定的。否則，柯文哲自認市政嚇嚇叫，為什麼去年底選得那麼驚險？最後只贏對手三千多票，還被對手提起選舉無效之訴？現在，柯韓南北呼應，韓國瑜「很感謝柯市長一直幫他贊聲」，但前者的真正動機似在吸納泛藍，確保民眾黨足以成為自己二○二四的入場券。為此，韓國瑜市政擺爛的現在進行式他沉默不語，更早吳敦義主政下的高雄一籌莫展他也沉默不語，反將矛頭對準高雄奠定主體性的二十年。高雄市民會為他的二○二四而戰嗎？大家且拭目以待。

二○二○大選進入倒數時刻了。但柯文哲與韓國瑜兩位「政治網紅」，皆呈民調下滑趨勢。前者的年輕主力，後者的中老主力，都出現鬆散跡象。這一對「台北農產」的盟友，這次選舉不約而同暴露出與國台辦的緊密關係。這樣的關係，以及他們的兩岸主張，備受美中貿易戰、習近平一國兩制台灣方案、香港反送中抗爭、印太開放戰略等外在環境變化的嚴厲考驗。其結果，已從他們的民調支持度在今年出現逆轉得出初步答案。此情此景，陰錯陽差錯過二○二○的柯文哲或許感到慶幸，但這對他「沒有意外的話會選二○二四」仍屬遠憂。

去年，一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，貨出得去、人進得來、高雄發大財，愛情摩天輪，太平島開採石油，伴隨著黑影幢幢的中國網軍，把高雄襯托成海市蜃樓，不少選民陷入政治迷霧。高雄吹起的政治迷霧，還從台灣尾擴散至台灣頭，二○一六所展現的台灣總目標黯然失色。所幸，之後短短一年，越來越多人看透了去年的荒謬劇何等可笑、何等可怕。就此而言，高雄保衛戰具有超越藍綠的高度，亦即，保衛台灣的民主不受裡應外合所扭曲、誤導，保衛台灣已有的民主避免沉淪於「光復香港」的槍林彈雨中。可以說，高雄保衛戰，更是二三五○萬人的保衛戰。

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