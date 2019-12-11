自由開講》為了高雄衝一波

張慧琪

身為高雄人的你，是不是覺得現在的高雄，好像在不知不覺中成了笑柄？被笑高雄沒有市長、被笑市長忙著找新工作，好像就連賣飲料，似乎都比當個高雄市長好；時常被問發大財了沒問得很煩，甚至，發大財似乎已變成一種罵人話，高雄過去那些引以為傲的價值，好像都消失了。

你很失望，為什麼大港開唱不見了？為什麼明明很知名的春吶到了高雄，卻成了政治人物作秀的舞台？為什麼那時豪情萬丈說要帶領高雄的人，怎麼會把高雄帶領成這個樣子，讓過去那些引以為傲的光榮感都消失了。你很憤怒，卻又不知道該怎樣表達自己的聲音。

一個充滿文化的港都，怎會在短短一年內如此荒腔走板？而應為此負責的人，竟沾沾自喜想謀取更大的權力。（資料照）

不是高雄人的你，是不是對高雄有點同情？覺得一個充滿文化的港都，怎麼會在短短一年內如此荒腔走板？一個充滿活力的城市，卻成了一個謊言的城市。而那個人，竟沾沾自喜想要謀取更大的權力。

不過，民主的真諦，就在於我們可以自由的集會遊行，自由的發聲，表達我們對政治的意見，表達我們對這狀況的不滿，讓全台灣人看見，我們並不是只能當個笑話，我們要對我們的選擇負責。

所以高雄人哪，請在12月21日，為了高雄走一趟，讓這荒腔走板的人知道，高雄人因為他所受的恥笑；讓這荒腔走板的人知道，高雄人不會惦惦讓你糟蹋；讓這荒腔走板的人知道，人們對他的失望。

所以疼惜高雄人的台灣人啊，請在12月21日，也到高雄為台灣走一趟，讓這吃碗內看碗外的人知道，夢想是如此珍貴，不該拿來騙人；讓這吃碗內看碗外的人知道，同樣的招數，只能在台灣人身上用一次。

台灣人的純樸、勤勞，以及願意給人機會的心，從來就不該被欺騙，更不該被當踏腳石來糟蹋。

不論你是哪裡人，只要是個台灣人，就來高雄走一趟吧。為高雄衝一波，陪高雄人打這一場戰役，讓他們知道他們並不孤單，光復高雄，也保衛、守護我們心愛的台灣。

（北漂高雄女兒）

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