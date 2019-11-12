自由開講》粗鄙無禮的格調，就是韓國瑜將要帶給台灣的主旋律？

木宇同

韓國瑜今天喜氣洋洋的向媒體揭開底牌，在眾裡尋他千百度後，驀然回首，張善政就在燈火闌珊處；從國政顧問團長變成副總統候選人，張善政應該也是求仁得仁。

但是，就在情勢對韓國瑜稍有利之際，他在接受專訪時又再度破功，韓國瑜表示：「『蔡賴配』是武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，頭齊腳不齊，兩人不能齊心。」此話一出，語驚四座。雖然這句話的典故是出自中國古代經典小說《金瓶梅》，但這比喻實在是不倫不類，韓國瑜難道三句話裡都必須要不脫羶色腥嗎？

若我們稍微整理一下韓國瑜參選總統以來一路的發言，真會對這樣的總統候選人感到丟臉。

過去，韓國瑜被問到選舉時，他談到民進黨的選舉招式說：「屁股幾個毛我都看得一清二楚」，對網路瘋狂攻擊洗版的韓粉表示：「那些在網路上攻擊的人，我不是用肉眼在看你們，我是用屁眼在看你們，這些人是小鱉三、非常窩囊，你們連去尿尿都應該要小心一點，不知道你們爸爸媽媽怎麼生你們的。」被問到兩岸關係的態度以及是否會簽和平協議，他說：「兩岸關係是王八蛋跟爸爸的關係，這夠不夠厲害？很厲害了這句話。」

若韓國瑜繼續用這種粗俗、拙劣的格調打這場選舉，不只毀壞台灣人的國際形象，更葬送國民黨全黨的格局形象。（資料照）

從屁股毛、小鱉三到王八蛋，台灣人民能想像這樣粗鄙無禮的用語，真可以堪當國政大任嗎？旅美中國異議人士王丹就提到，「有人說韓國瑜的言論是『接地氣』，倘若『出口成髒』就是台灣的地氣，這不是羞辱台灣人嗎？」是的，剛好喜歡這麼用「接地氣」形容韓國瑜的人，本質上都對台灣人民常常抱有輕薄歧視，而韓國瑜又難道是要這樣對待台灣人民嗎？

若我們對照一下民進黨怎麼形容韓國瑜及張善政，高下立刻分出來！民進黨主席卓榮泰，被問到張善政擔任韓國瑜副手一事時說：「我們祝福他，也希望他能夠改變選舉格調，把選舉的水準拉高一點，把國政當第一要務，如果韓國瑜的國政顧問團能負起這樣的責任，對整個選舉是正面。」

過去總統府祕書長陳菊形容韓國瑜則是這麼說的：「韓非常親切，很有兄弟氣，三分鐘就能跟你結拜，非常平易，這種熱情，非常符合高雄人的性格。」

兩位對韓國瑜及張善政的人格特質或長處都形容非常得體，不像韓國瑜那不堪入耳的形容詞，真的是為台灣人形塑錯誤典範！

若說筆者整理民進黨的說法不夠理性，那建議韓國瑜和國民黨聽一下張善政過去怎麼談國民黨的。根據媒體專訪張善政曾說：「一次去學校演講時，有一些大學生問他要出來選總統嗎？他說有可能。學生又問會加入國民黨嗎？他回答沒有那個想法。學生們就如釋重負，說會投給他，他表示碰到這樣的案例還不只一次。」

請韓國瑜和國民黨聽好了，社會各界，特別是年輕人，普遍對國民黨印象不佳，甚至連張善政都不想入黨。若韓國瑜繼續用這種粗俗、拙劣的格調打這場選舉，不只毀壞台灣人的國際形象，更葬送國民黨全黨的格局形象！

（政治工作者）

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