自由開講》張善政真的能幫韓國瑜加分嗎？

泰溫斯

國民黨總統參選人韓國瑜於今（11）日，宣布選擇前行政院長、國政顧問團總召張善政作為副總統選戰的人選，組成了國民黨總統大選的「國政」配。

雖然外界多認為張善政的出線，對於已經近乎「大勢已去」的國民黨總統選戰，有良性的刺激。然而筆者認為，張善政的出線對於韓國瑜的選情是「互斥」大於「互補」，最後反而會隨著選戰節奏的加速，而出現加分效果「歸零」的現象。

為什麼呢？首先，過去張善政雖然在馬英九總統任內末期擔任「看守閣揆」而獲得好評價，然而，坊間對張善政在擔任國政顧問團總召時，「被玩壞」的印象仍十分深刻。

總統選戰畢竟不像市長選戰，副手會受到大量鎂光燈關注。然而兩人對國政的熟稔程度顯然截然不同，因此，「張博士」跟「韓草包」之間的差距，也是十分值得韓陣營擔憂的問題。（資料照）

例如，韓國瑜曾主動拋出「故宮文物一次展」的荒謬議題，張善政作為國政顧問團總召，居然只能牽強說出「數位故宮」來打圓場，結果反而被蔡政府馬上回應「數位故宮」已經是「現在進行式」而打臉。

因為韓國瑜一直以來主動拋出荒謬議題博取媒體焦點的選戰打法，未來隨著選戰節奏的加速，張善政幫韓國瑜「擦屁股」的「張善後」形象，反而會更加根深柢固出現在選民心中。「國政配」在本質上終究無法除去韓國瑜的陰影，更無法得到知識藍選民的青睞，反而白白葬送張善政一直以來辛苦累積的政治資本。

除此之外，副總統選戰畢竟不像高雄市長選戰，副手也會受到大量的鎂光燈關注。然而，兩人對國政的熟稔程度顯然截然不同，因此，「張博士」跟「韓草包」之間的差距，也是十分值得韓陣營擔憂的問題。

由於韓國瑜完全沒有能力處理複雜的國政問題，當選戰後期面臨重大、複雜的國政問題，必需要由張善政來論述，如果處理得好的話就會變成是「張博士」加分，如果處理得不好的話就會變成是「韓草包」扣分。因此，「韓草包」的光芒幾乎一定會被「懂很多」的「張博士」掩蓋。

不論是正面、負面議題，韓國瑜的選情都不會因為張善政而有明顯的加分，反而更容易會因為兩人之間的比較，而有所扣分。

最後，張善政並沒有作為一個優秀副總統該有的權威（authority）。張善政過往擅長的場域是科技業，然而依台灣政府制度的設計，副總統握有的只有「虛權」，更多的時候更是作為一個「精神象徵」。張善政作為副手，能提出的必定只有「象徵性」的政策，完全失去了過往「設定議題」的能力。

和目前綠營呼聲最高的副總統候選人賴清德比較，賴清德如果出線，代表的是綠營勢力的「大團結」，然而張善政一直以來都和韓國瑜形影不離，選擇張善政不只完全沒有「外溢效果」，更突顯出藍營分裂、人人自保的現況。

綜上所述，張善政的出線終究是「雷聲大雨點小」，與其說張善政是「互補」，不如說是「互斥」。因此，我們不用擔心張善政能幫韓國瑜「加多少分」，更值得懷疑的是：張善政到底會讓韓國瑜「扣多少分」？

（政治評論員）

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