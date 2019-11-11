自由開講》國統會的復闢 象徵韓國瑜想走向一國一制嗎？

◎吾言之

根據媒體報導：「韓國瑜的國政顧問團成員指出，韓國瑜若當選，會在總統府層級設立兩岸政策決策諮詢機制，除作為朝野對話平台，也提供民間參與；…..但因按憲法規定，兩岸、國防與外交是總統職權，而政府在作兩岸決策時，須有管道聽取各界聲音，所以將來不但須建立兩岸政策的決策諮詢和朝野對話機制，而且要放在總統府，而非放在行政院裡。這位幕僚說，李前總統時代有「國家統一委員會」，也是兩岸決策機制。」

韓國瑜這位國政顧問的說法，其實相當的危險，因為這段發言顯然是對歷史脈絡的了解不清，更對總統職權不熟，連總統現在可以實際參與兩岸決策的機制都搞不懂，才會提出荒謬的要在總統府恢復設置所謂的「兩岸決策機制」。

在李登輝時代為何會設置國統會？若韓國瑜的國政顧問團對歷史不熟，可以去復習一下政大台史所副教授李福鐘的著作：《國統會與李登輝大陸政策研究》先搞清楚為何這機制要存在。簡言之，主要是國民黨從未有官方單位可以處理兩岸關係，當時連大陸委會員都還沒設置，只有行政院的一個大陸工作會報，外加上李登輝在國民黨內有所謂的主流與非主流之爭，因此1990年10月7日國統會設置在總統府最重要功能當然是為了總統鞏權所用。加上李登輝希望能藉由跨大民間參與甚至廣邀反對黨入會的方式，增加自己在大陸政策上的權力基礎。而國統會當時最重要的工作就是通過國統綱領，並成功在1991年2月23日第三次會議上通過，確定國家統一三階段的目標。

在李登輝時代為何會設置國統會？若韓國瑜的國政顧問團對歷史不熟，可以去復習一下政大台史所副教授李福鐘的著作：《國統會與李登輝大陸政策研究》先搞清楚為何這機制要存在。（資料照）

但是自李登輝先後拔除李煥與郝柏村的行政院長職務之後，任命了較為其所信任的連戰出任行政院長後，李登輝已漸漸掌握兩岸政策的主導權，外加國安會的法源也已確定，國統會只剩下宣示國統綱領仍然有效，但功能已從原先決策平台降成諮詢單位。甚至最後更數年未開會，直到1995年1月27日才重新開會，且開會就討論到了國統會存廢，李登輝在聽完各界對兩國論存廢的爭論後，拍板表示：「國統會具有象徵性及宣示性的意義，《國家統一綱領》也發揮主導與穩定兩岸關係的作用，國統會應繼續存在。」這個結論等於宣告未來領導人對國統綱領都要有自己的宣示意義。

因此，若韓國瑜想要恢復國家統一委員會的類似機制，必須講清楚自己想宣示什麼？若先是國統會恢復，宣示終極統一的政治宣示，是否又要接續簽署和平協議間接呼應一國兩制呢？韓國瑜面對這些問題絕不能含糊其辭！

我想再為韓國瑜國政顧問團補充一下，現在就設在總統府的兩岸決策機制，就是國安會，而且有明確法源。

根據國家安全會議組織法第 2條：「國家安全會議，為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關。前項所稱國家安全係指國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項」這是明文授權總統的兩岸決策機制。

另外，韓國瑜說想用國統會擴大參與，但根據第 4條：「國家安全會議之出席人員如下：一、副總統。二、行政院院長、副院長、內政部部長、外交部部長、國防部部長、財政部部長、經濟部部長、行政院大陸委員會主任委員、參謀總長。三、國家安全會議秘書長、國家安全局局長。總統得指定有關人員列席國家安全會議。」總統本來就得指定有關人員列席國家安全會議，若真想讓朝野都能與會，也能組織特別會議，或是李登輝時代的國家發展會議或國是會議，從沒有人說必須要從國統會處理。

若韓國瑜想要恢復國家統一委員會的類似機制，必須講清楚自己想宣示什麼？（資料照）

韓國瑜必須講清楚，自己倡議恢復國統會的用意為何？是為了要簽和平協議？還是要宣示自己就是想終極統一？連馬英九都不敢恢復國統會的設置，韓國瑜大膽恢復是想做甚麼，絕對有必要向全民說清楚！不要含混，若是烏龍一場請嚴正聲明會回到現有國安機制，兩岸關係牽動國家生死存亡，萬不可兒戲！

（台灣大學碩士生）

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