自由開講》民主倒退走？無法接受諫言的政治人物請下台

簡煥宗

昨天聽到高雄市教育局長吳榕峯要求某國小主任罰寫3000字心得，「讓主任了解局內做了許多政策」。這讓我想起上會期國民黨議員要求官員為韓市長「起立鼓掌」、唱「讀你」表達對韓市長的愛意，及前幾天有議員要求市府官員「愛的鼓勵一起來」，這樣強烈的對比簡直凸顯韓國瑜及其團隊「非我族類，其心必異」的心態。

臺灣是個民主自由國家，與專制國家不同之處，在於我們有言論及批評自由。過去臺灣經歷長期戒嚴，只要批評政府或書寫這類文字，就可能身陷囹圄。臺灣直到1987年解嚴，1996年總統直選，才正式進入民主國家之列。

高市教育局長吳榕峯強調要求批韓國小主任寫三千字心得，是「教育手段」。（資料照）

然而，這位國小主任下班後，以高雄市民也是公民這樣的正當身分參與公民論壇。他表示市府基層都很辛苦，但首長的作為讓公務員都被污名化，間接讓民眾認為市府只會講空話。而如今他被要求罰寫，甚至遭挾考績威脅，不禁讓人懷疑：高雄市政府是不是走上了民主倒退之路？說真話的國小主任要被懲罰，但是開口說大話的市長卻能請假落跑去選總統？

教育是國家根本，也是社會發展基礎，教育局長不斷強調認知性、價值性、自願性，我想問：韓國瑜每每不去查證，就講出錯誤事情，誤導社會大眾，這符合認知性？韓國瑜不斷挑撥族群，傷害作為人的基本價值，符合價值性？市府這邊以罰寫及考績威脅基層，是否違反自願性？其所表列要讓學習者樂於，而非在威脅強迫下進行局長所謂的「教育」？

身為政治人物，就應有可受批評之雅量。然而，韓國瑜及他的團隊能接受議員唱市長喜歡的「讀你」來詮釋對市府的愛戴，可接受議員要官員起立鼓掌以及「愛的鼓勵」這些肉麻的歌功頌德，卻無法忍受基層或民眾對於市政、對於公認的「落跑市長」之施政無能進行批評；只要有所批評，就被韓國瑜及其附庸冠上「韓黑產業鏈」的一頂大帽子，繼而放任韓粉不分青紅皂白的攻擊、圍剿。韓國瑜這種「非我族類，其心必異」的心態令人感到憤怒，這樣無法接受諫言或評斷的人，實不配為臺灣政治人物。

（高雄市議員）

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