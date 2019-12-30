自由開講》台灣民主的「破壞之王」韓國瑜，連媒體都敢罵！

孟青城

昨天唯一一場總統辯論會已落幕，加上先前三場政見發表會，已經讓選民看得很清楚，在1月11日可以做出心中最理想的選擇。蔡總統化身「蔡教授」很認真講了4場政策，宋楚瑜也還算認真地講未來願景，偏偏韓國瑜4場下來只有一個「廢除特偵組」，其餘都是極盡跳針、抹黑和煽動仇恨之能事，在辯論會上竟然還秀出史上最下限，就是謾罵蘋果日報和中央社。

這樣抹黑和攻擊媒體是辯論會上史上首例，以前國民黨候選人再怎麼樣，都不會做出這種沒水準的事，連一旁的宋楚瑜都看不下去，要韓國瑜好好尊重媒體，這不僅是前無古人，想想也是後無來者了，韓國瑜在這場辯論會中證明，他不只是跳樑小丑，更是可惡的「民主破壞王」！

媒體提問乃是辯論會中非常重要的環節，除了候選人既定的申論和結論，以及互相攻擊的交叉詰問之外，媒體提問可以讓候選人們有機會針對專業問題，好好向國民說明自己的政績或治國理念，更是檢視候選人是否做好成為國家領導人準備的重要指標。

昨天唯一一場總統辯論會已落幕，加上先前三場政見發表會，已經讓選民看得很清楚，在1月11日可以做出心中最理想的選擇。（資料照，本報合成）

但這一場辯論會中，媒體提問卻成為韓國瑜的嘲諷箭靶，他除了幹話金句連發之外，更犯了辯論會中的大忌，根本就是不顧形象和外界眼光的亡命之徒！這真的是「百年難得一見的政治奇才」，因為沒有人會使出這麼下三濫的流氓手段，韓國瑜不僅沒有正面回答媒體提問，整場把攻擊當作防禦，只講自己想講的，把辯論當脫口秀不斷地「特偵組、新潮流、讀稿機」跳針，這些抹黑大家都聽膩了，但攻擊媒體這種破壞民主國家第四權的行為，真得相當令人傻眼和不齒！

當蘋果日報提問人問到韓國瑜對新莊王小姐事件說明不清，讓他的誠信有待檢驗時，韓國瑜竟然暴怒嗆蘋果日報沒水準，但身為一家媒體本來就是要幫人民澄清所有疑惑，在這個場合提問反而是給韓國瑜好好向大眾說明的機會，但韓國瑜連一件是否借款的羅生門都講不清楚，不願意回應之外還怒罵媒體，這樣的表現還有什麼資格來當我們的總統？

真正最沒水準的，就是把辯論會當謾罵脫口秀的韓國瑜！此外，當中央社非常認真關注兩岸與外交問題，提出「中共打壓台灣，升高對台軍事恫嚇，提出一國兩制台灣方案，各民主國家對中共疑慮加深，你的看法如何？」，另外兩位候選人都認真回答，只有韓國瑜荒謬地說出「習近平說要孝順爸爸媽媽要不要聽？做人要有義氣要不要聽？一國兩制台灣方案要不要聽？」並且又指責說「中央社總編輯的問題已經將台灣狹窄化，意識形態已經把自己綁起來了！可憐啊！」。

人家在問東韓國瑜卻在扯西，面對正經的國際問題竟說對方是被意識形態綁架，只會扯一堆無端的指控，卻仍避談對中共與主權讓步的看法，這就是韓粉「心中的明君」韓國瑜！

韓國瑜在昨天辯論會中的一切言行，證明他就是一個非常適合演藝界和脫口秀的藝人，但絕對不適任擔任總統，連當高雄市長都失格！他對媒體攻擊完全反映他的人格和素養不及格，他挑撥選民對媒體的敵意，更是對言論自由的攻擊，是民主之恥，更是「民主破壞王」！

韓國瑜已為民主選舉做了最壞的示範，當一個候選人無法說明自己的誠信問題，也無法說明如何抵擋來自中國的強勢壓力，遇到不滿的問題只會翻桌謾罵，選民還會相信他有資格來領導台灣嗎？這種人才是真的「用意識形態把自己綁起來」。韓國瑜他自己說「舉頭三尺有神明」，自稱是「有神論」者，那他真應該回家好好跟神明懺悔一下，不要再來擾亂台灣社會安寧了。

（智庫研究助理）

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