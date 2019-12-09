自由開講》從2020總統大選看世代衝突

阿宇

眼看2020年的總統大選剩不到40天，一般選民和學者專家對民調的解讀各異，但韓陣營的支持族群偏老、蔡陣營的支持者則多屬年輕族群這點，相信不會有人否認。

例如，在台南第五選區立委參選人林俊憲的競選看板上，甚至直接呼籲「年輕人」出來投票，而不是以往的請「民眾」踴躍投票。2020總統大選，似乎從反中與抗中的主軸中延伸出另一個主軸──年輕人對抗長輩。

這是以往的總統大選中鮮少出現的現象，但究竟是為甚麼？

選民和學者專家對民調的解讀各異，但一般認為，韓陣營的支持族群偏老、蔡陣營的支持者則多屬年輕族群。（本報合成）

蔡總統執政三年多來的年金改革，無法獲得軍公教的認同，也因此衍伸出諸多大大小小的抗議。但這些抗議活動看在年輕人心中，卻並不是滋味。當初共同制定年金制度的社會團體，現在的年輕世代並不曾參與其中，為何年輕世代來到這個世界後，卻要自動背負這樣的負擔？

韓陣營看到了軍公教的不滿，便順勢以「站在軍公教立場」之姿態，承攬了軍公教族群的選票，多次在公開場合宣稱當選後要「修正」年金改革。

今年初，習近平發表「告台灣同胞書」，讓在九合一大選中挫敗的綠營有了重新發球的機會。蔡總統的霸氣反駁，無論在PTT或臉書等社群網站，皆獲得年輕族群的掌聲，更成功讓2020總統大選順勢進入反中與抗中的主軸。相信此時的長輩們已漸漸被排除在年輕人的圈子之外。

再來是同婚議題，自從蘇院長上任後，府院積極處理同婚議題，乃至立法院成功修法讓同婚獲得法律上的認可。無論最初的修法動機為何，這無疑也成功為蔡陣營搶到了不少年輕族群的選票，原本的年輕支持者也更加鞏固了。

時至今日，韓國瑜「烙跑市長」的形象，以及頻繁凡拋出未經深思的政策大餅，已讓自己成為年輕人們茶餘飯後的笑話。至此，願意投韓的年輕族群選票，似乎也已所剩無幾。選戰進入尾聲，雙方陣營期望對方陣營的投票率降低，而自己支持者的票皆能順利投出，也讓世代之間的衝突與矛盾意外成為選戰的另一主軸。

（研究生）



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