自由開講》國安五法能否抵禦中共滲透，蔡政府繼續執政是關鍵

◎謝樂羽

中共高級間諜王立強投誠一事公開，最慌亂的莫過於國民黨與中共，為了能繼續影響台灣民意風向，說什麼也要否認到底，並且私下兵分各路進行分化工作，最典型的手法就是抹黑投誠者、煽動人民懷疑對手。

因此韓國瑜急著跳出來說「如果有拿中共一塊錢立刻退出總統大選」，中共更是一邊開記者會保證從未介入台灣選舉，一邊捏造王立強是詐欺犯，甚至可能已著手捏造官司與受害者的存在。同時透過網路開始耳語蔡政府無能沒有掌握情資、蔡政府試圖利用詐欺犯來贏得選舉、民進黨遲未通過反滲透法造成共諜入侵。

「中共保證」「沒有介入台灣選舉」這句話本身就是個笑話，韓國瑜的話術也沒人會相信，中共才會在第一時間釋放各種相互矛盾的輿論來搞亂蔡政府，從這麼粗糙的謊話及分化手法，就能看出綿密的中共組織沒有事先獲取王立強投誠的情報，才會如此作賊心虛、自亂陣腳。

其實早在去年底，多家媒體過度猖狂支持韓國瑜，不少社團組織明目張膽在基層生活圈進行謠言洗腦工作時，台灣與美國政府就已經掌握到不少情資，加上共諜干擾的程度已嚴重到能左右民意，影響選舉公平性，蔡政府便修訂「國安五法」，完善保護國家安全的法制基礎，具體建構民主防護網。

其實早在去年底，多家媒體過度猖狂支持韓國瑜，不少社團組織明目張膽在基層生活圈進行謠言洗腦工作時，台灣與美國政府就已經掌握到不少情資！（資料照）

想當然耳，國民黨是極力阻擋國安五法修法通過，甚至抹黑民進黨重啟戒嚴、戕害言論自由。現在回頭想想，這些親中人士的反擊力道有多大，就代表中共給的黑錢數目有多驚人。為了殲滅民進黨，中共出錢又出力，光是給韓國瑜的錢就將近9千萬，國民黨根本就是「躺著選」，收買媒體掌控話語權、無上限的競選經費、組織動員、收攏人心、假帳號操控輿論、霸凌執政團隊，都由中共一手包辦，候選人只要乖乖聽話就保證上位，當然無論如何都要阻止民進黨修法，讓共諜可以高枕無憂招募更多共諜，幫助國民黨重返執政。

所幸本屆的民進黨立委佔國會多數，才能強行通過國安五法，讓史上最大共諜鎮小江、以及首宗共諜學生周泓旭被輕判一事不會再發生，今天遇到王立強這種組織經驗豐富的高級共諜，也才有相對應的罰則可以法辦。包含增訂「刑法」115-1條，將中港澳及境外敵對勢力納入外患罪章，如此一來共諜最高便可處以無期徒刑。還有修正「國家安全法」2-1條、5-1條，凡是「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展」等態樣都是廣義的「發展組織」，涉入者最少可處以7年有期徒刑，同時還能重罰1億；以及增訂2-2條，明定「國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間」將網路納入國安範疇。

或許國安五法無法完全消滅中共龐大細密的間諜活動，但至少能達到嚇阻作用，對於替中共發展組織、進行統戰工作的共諜，不會再像以前一樣刑法罰不到，國家安全法最多又只能關5年，連罰金最高也只有100萬，根本不痛不癢。

此外，為了避免國民黨模糊焦點，民進黨團在新式戰機採購特別預算案後，正式提出的「反滲透法草案」，還能加強規範本國人民、法人及團體不可以受境外敵對勢力指示而從事違法滲透、危害國家安全的行為。雖然某些親中政客已經在誤導視聽，誣指民進黨沒有盡早處理反滲透法導致共諜入侵，但王立強是中國人，本來就不在反滲透法的規範範圍，親中政客藉機瞎扯只是顯得心懷不軌，因為蔡政府修訂的國安五法，就已經足夠重重懲戒這些高級共諜。

蔡政府修訂的國安五法，就已足夠重重懲戒這些高級共諜。（記者翻攝）

不過話說回來，最根本的關鍵還是在於台灣的執政者是誰？執政者的價值，會決定台灣未來的走向，究竟是堅守民主自由？還是向中共統一屈服？也就是說，能否抵禦中共滲透以及全力重懲共諜，還要看接下來四年是不是蔡英文繼續執政，以及民進黨是否能保有多數立委席次，足以阻擋國民黨做倒退式修法。

如果換成中共扶植的韓國瑜執政，或是國民黨又紅又統的不分區進入國會，這些嚴重危害台灣民主政權的共諜，勢必會變成中國完成統一大業的英雄，這結果豈是台灣人民可以接受？

（法律工作者）



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