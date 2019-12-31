自由開講》民主是對抗共產黨陰謀的法寶

陳啟濃

製造對立與分化本是共產黨的專利，而台灣最近因選情激烈，為了贏得選舉，竟然也有政黨使出與共產黨一樣的伎倆，還真是國共本一家。韓國瑜到過中國進修，應該有學到共產黨的階級對立，運用之妙，當然有如共產黨翻版。

首先，是讓政府與人民對立，挑起軍公教對政府的敵意，編造民進黨將軍公教污名化為「米蟲」的謊言，製造軍公教對執政黨政府的仇恨。

於是許多退休的軍公教人員都成了死忠韓粉，他們把韓國瑜看成救世主，日夜期盼他當選後，可以回復當初令他們荷包滿滿的退休金。

再來是用「愛國」來製造對立，運用一些圖騰，諸如國旗、軍歌，甚至醞釀「捍衛中華民國」的情緒，讓選民分成「愛中華民國」與「不愛國」的。

韓國瑜到中國進修，學到了共產黨的階級對立，運用之妙，當然亦有如共產黨翻版。（資料照）

這面中華民國國旗，本來應該在世界各處飄揚或是在國際場合代表國家，不是在台灣用來宣示自己「愛國」。然而在韓國瑜陣營的操作下，只有參加升旗典禮，手中拿著國旗，或是家裡掛上國旗，才是愛國的表現。對於中共要併吞台灣的野心，甚至以武力威嚇，韓國瑜陣營從來不表示抗議，更不會反對。實質上的愛國行動，卻不被韓國瑜陣營重視。

對於國民黨而言，國旗可以遇到中共抗議就自動收起來，中華民國的稱呼也可以不必提起，卻在台灣到處招搖成為他們愛國的象徵，還口口聲聲要捍衛中華民國，還真是不知道他們愛的是哪一個國？

是他們心中國共有「共識」的那一個中國？或是台灣的中華民國？

再者，韓國瑜最擅長的分化與對立的伎倆，就是演出「庶民」的身分，跟當權者對抗。然而透過新聞透明化、深入事實的各項報導後，逐漸真相大白，粉碎了韓國瑜的「假庶民」神話。因為庶民沒有麼特權可以跟台糖貸款來買房，庶民更沒有管道關說土地來大賺砂石錢，庶民更不會受到中共當權者重視，給予特別召見。

運用庶民形象，本來是要騙取小老百姓的支持與選票，共同對抗執政的民進黨，卻因自己本身就是特權階級，於是大量流失了小老百姓的支持，讓真正的廣大庶民挺不下去。

共產黨在中國的成功，除了製造社會的對抗與分化，當然還要加上武力為後盾。台灣有幸已經走向民主化，社會已經走向開放、透明與自由，人民才能看清真相，有機會用選票來拆穿政客騙人的謊言。

正如韓國瑜在政見會公開對媒體放話嗆聲，因為民主國家公開與透明的媒體，才能跟利用謊話製造社會分化與對立的勢力對抗。民主真是對抗共產黨與其同路人陰謀的最佳法寶。

（教育人員）

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