全面真軍》你有看到柯韓同盟的風向嗎？

距離大選僅剩兩週不到，不知道各位有沒有發現，隨著選情白熱化，柯文哲與韓國瑜這對曾經神離的昔日最佳戰友、最好朋友，竟又開始互送秋波，重修舊好。

全面真軍

距離大選僅剩兩週不到，不知道各位有沒有發現，隨著選情白熱化，柯文哲與韓國瑜這對曾經神離的昔日最佳戰友、最好朋友，竟又開始互送秋波，重修舊好。日前從柯文哲的配偶陳佩琪醫師開始在他的臉書上公開表示不會投給抹黑先生的人，某方面等同變相替韓國瑜助選的發言後，在昨（29）日的總統辯論會上，韓國瑜大量則引述了柯文哲說過的話，兩人關係顯已破冰，看來對這兩個往日好麻吉來說，政壇上沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友；而敵人的敵人，就是朋友。

日前從柯文哲的配偶陳佩琪醫師開始在他的臉書上公開表示不會投給抹黑先生的人。（截圖自陳珮琪臉書）

柯文哲跟韓國瑜的論調越來越類似，包括陳菊團隊很可惡掏空高雄、民進黨的人都在貪污吃像非常難看、民進黨已經完全被新潮流架空、韓國瑜面對高雄的高負債很辛苦、民進黨透過網軍大量的攻擊他。柯文哲以及韓國瑜近期都在重複著一模一樣的話，但對於這些話這兩個人提不出證據，就是用他們的人氣及三人成虎的方式反覆的催眠群眾。柯文哲是讀台大的韓國瑜、韓國瑜是讀東吳的柯文哲，這兩個學校並沒有錯，但這兩個人純然抹黑的行為令人不齒。

而對韓國瑜在辯論會大罵三立蘋果等媒體一事，柯文哲則表示他的太太也告過三立，似乎也隱含替韓國瑜辯護的意思。而韓國瑜近來在陸續出席各大活動或網路節目後，人氣回升，對於基本盤又比較穩固了些。對此柯文哲應該是看在眼裡的，這也可以解釋為什麼柯文哲夫婦近來挺韓動作頻頻了，柯文哲還是在打著支持藍營卻無法認同那個不分區名單選民的主意，但柯文哲也同時不想看到昔日部屬能夠比他更搶眼，因此到了高雄還是要酸韓國瑜兩句。柯文哲就是這樣子想左右逢源，見風轉舵的投機份子，沒有人會想跟他合作。

對韓國瑜在辯論會大罵三立蘋果等媒體一事，柯文哲則表示他的太太也告過三立，似乎也隱含替韓國瑜辯護的意思。（資料照）



昨日台中韓國瑜的造勢活動，現場在淒風苦雨下，挺韓群眾不畏風雨的支持群眾超過五萬人，真軍寫這篇文除了想點出柯韓之間小動作頻頻，可能有重現往日黃金拍檔的意圖外，也想提醒各位真軍的讀者們，不要因為一時的民調領先就掉以輕心，1/11是個重要的日子，請大家不辭勞苦，返鄉投下神聖的一票，別讓11/24的悲劇再度重演！

昨日台中韓國瑜的造勢活動，現場在淒風苦雨下，挺韓群眾不畏風雨的支持群眾超過五萬人！（打馬悍將粉絲團臉書）

本文經授權轉載自全面真軍 你有看到柯韓同盟的風向嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法