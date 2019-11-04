全面真軍》台民黨的立委選區及時代力量

柯文哲碰到中國會出奇溫柔，就像黃國昌碰到柯文哲會格外體貼，這已經是2020臺灣政壇的奇景。黃國昌本人是關鍵的角色，如果黃國昌持續以溫柔婉約的方式對待柯文哲的種種反智、反人權發言，那麼時代力量應該可以準備改為「民眾黨—時力分部」。

全面真軍

隨著大選的接近，不論是電子媒體與網路社群都將大幅度聚焦在總統候選人身上，「母雞帶小雞」當然會是選舉的重點。就藍綠而言，表面上蔡英文支持率似乎遠勝韓國瑜，但事實上確實是如此嗎？這是目前許多分析專家的憂慮，我們也存有相同的憂慮。目前藍綠於立委選舉上仍有拉鋸，其中特別值得注意的是新北、台中部分地區、高雄部分地區，若藍綠的「母雞」聲勢好，可能會成為決定性的關鍵。柯文哲與他的民眾黨可不可以在這次的選舉一舉成功？進而衝擊藍綠呢？本文從最近的一些狀況來跟各位分享觀察。

民眾黨在區域立委選舉中可以獲得好結果嗎？區域立委選舉要獲勝，第一要素是端出好的菜，至少是該區選民喜歡的菜；第二要素是充沛的組織活力；第三要素就是單一選區制下「兩黨化」的拉抬。民眾黨兩波區域立委提名了十八人，其中有足夠實力的應該是北市五選區的徐立信、新北三選區的李旻蔚，前者在中正萬華有相當的知名度及實力，後者也能倚賴父親原有的一些實力。除這兩位之外，絕大多數都是藍綠的沒落基層政治人物，或者是無知名度的「素人」。裡面最強的徐立信可能有點實力，但中正萬華應該沒有任何人認為他能夠一舉打敗林昶佐跟林郁方而突圍。本文認為這18個人都不會上，若這18個人中有一個人選上了，真軍願意公開發文道歉。目前看起來，柯文哲的魅力只吸引的到這樣程度的人。

台灣民眾黨徵召現任台北市議員徐立信參選台北市中正、萬華區立委。（資料照）

民眾黨是否有偉大的不分區名單

民眾黨顯然把主要的希望寄託在不分區席次的席次上，區域立委候選人被賦予的新角色是讓他人不當選的－『攪局型』。然而回顧2016年的立委選舉，各個標榜『進步』第三勢力的小黨都曾以多年參與公民運動或是擔任NGO的要角列入不分區名單。民眾黨的名單目前據稱正在「海選」，但可以想像的是1至10名應該不會用「海選」產生，我們可以回顧柯文哲的參政史，「海選」從來就只是一個噱頭，海選出來的人不會在他的團隊中扮演著重要角色。看看民眾黨對於海選一事的媒體操作，也能想見應該沒有什麼亮點來參與海選。

柯文哲已多次對外表示，要把北市府顧問蔡壁如排進不分區安全名單，蔡壁如也以開設個人粉專經營。蔡璧如於10月29日上了周玉蔻的節目，不但沒有正面效果，反而左支右絀，先是說郭台銘要幫柯文哲爭取親民黨門票，又說2024郭台銘支持柯文哲，結果遭到郭台銘幕僚打臉後，又被柯文哲說「她的言論與本人一切無關。」

蔡壁如是柯文哲二十多年的心腹，也是柯文哲最重要的左右手，柯文哲甚至說過「蔡壁如是比柯文哲更柯文哲的人」。但蔡壁如本身並不具備中心思想、不具備論述能力，甚至可以說除了醫護知識之外並無所長，作為承主恩鬥爭團隊內年輕人的「大內總管」勉強可以，若被端出檯面來，第一戰就是如此的灰頭土臉，甚至說出「我不是政治性幕僚」，已經在台北市政府工作近五年，還能夠以「我不是政治性幕僚」作為沒有能力的自我安慰之詞，也是不容易。蔡壁如無法成為柯文哲的分身，日後蔡壁如發言越多，柯文哲若因此失分越多，也會被柯文哲丟得遠遠的。不是政治性幕僚，那麼難道是技術性幕僚、法律性幕僚、網美性幕僚嗎，如果都不是，那麼為什麼可以作為「臺北市長辦公室主任」以及「臺北市市政顧問」？柯文哲用人唯才，這就是柯學。

文章寫著寫著，又有新聞說柯文哲承認跟郭聊過2024，柯文哲變幻莫測，但郭陣營應該也看的清清楚楚。

蔡壁如（左）是柯文哲二十多年的心腹，也是柯文哲最重要的左右手，柯文哲甚至說過「蔡壁如是比柯文哲更柯文哲的人」。（資料照）

淺綠柯粉回流與盟友抽單

柯文哲發跡於2014年有他的歷史脈絡，若對於其支持群眾做一個粗略的區分，可以分為「綠底柯粉」、「藍底柯粉」、「破殼族群」。2019年初柯文哲在總統大選候選人民調曾以35%的高支持度領先藍綠兩黨的可能候選人，但短短不到一年的時間，不論是個人民調、市政滿意度與政黨的支持度都大幅衰退。經歷這一整年的荒腔走板的發言模式以及體諒中共的暖男形象乃至於西藏發言已經讓他在綠柯粉的群體留失不少票源。2020的選戰中柯文哲沒有角色，而蔡英文順利通過初選也無法讓柯文哲進一步解裂綠營，綠柯粉逐漸的流失是事實。

至於藍柯粉呢？柯文哲本人並沒有參與總統選舉，而在立委層次上這些人會否義無反顧的棄藍投民眾黨，也到不見得。柯文哲現在最忠心、最鐵的支持族群就是所謂的「破殼族群」，這個族群的人數到底有多少，是這次選舉民眾黨的關鍵所在。民眾黨在這次選舉中原本期待郭台銘作為母雞，郭台銘商人本色在最後一刻抽單，讓柯文哲很是失望。但蔡壁如的「郭台銘2024支持柯文哲」這樣的發言出來後，郭台銘應該會越來越覺得跟柯文哲共謀不是個好主意。

民眾黨在這次選舉中原本期待郭台銘作為母雞，郭台銘商人本色在最後一刻抽單，讓柯文哲很是失望。（資料照）

親民黨與民眾黨的競爭

儘管柯文哲一直強調自己非常尊敬宋楚瑜這位長輩，但是所作所為看來都是各種挖牆腳跟背刺的權謀算計。透過市府資源與職缺的安排，試圖進一步弱化親民黨在明年大選的能量，首先是黃珊珊、接下來是林國成家族，都一再的對親民黨造成打擊。

事實上柯文哲選擇組成民眾黨的那一刻起，親民黨跟黨（柯宋之間）的關係就是難以往同一方向發展。柯文哲後續的動作更是毫不留情。而民眾黨能夠搶佔非藍非綠的選票，首要就是要拿下親民黨在立法院這三席不分區的政黨票。宋楚瑜親征的話，對於民眾黨當然會有所影響。至少宋楚瑜本人會有一些話語權。

時代力量跟民眾黨的競逐

柯文哲碰到中國會出奇溫柔，就像黃國昌碰到柯文哲會格外體貼，這已經是2020臺灣政壇的奇景。時代力量已經是黃國昌的一人天下，應該是無庸置疑。黃國昌在歷經汐止怯戰及時力退黨潮後，受到一定的打擊，然而看起來黃國昌還沒有意識到作為頭人的責任及方向感，仍然是那個想當帥哥的水仙少年。

幾日前黃國昌似還有意與柯文哲一起組成「居住正義陣線」，但今日徐永明說「要把人從民眾黨撈回來」。時代力量應該要發現在藍綠歸隊的情況下，民眾黨才是最大的對手，如果還沒有發現，時代力量會比民眾黨早消失。

黃國昌本人是關鍵的角色，如果黃國昌持續以溫柔婉約的方式對待柯文哲的種種反智、反人權發言，那麼時代力量應該可以準備改為「民眾黨—時力分部」。要怎麼讓水仙少年知道現實世界呢？時代力量的年輕人有許多也是有現實感的，民調多做幾份，讓黃國昌這個實證分析大師可以好好參考。民眾黨越強，時代力量則越掙扎，這應該是確實存在的現象。沒有立委席次的時代力量，會消失的比想像中快。

黃國昌（右）本人是關鍵的角色，如果黃國昌持續以溫柔婉約的方式對待柯文哲的種種反智、反人權發言，那麼時代力量應該可以準備改為「民眾黨—時力分部」。（資料照）

民眾黨最後衝刺

新型態的網紅型政治人物透過創意行銷所堆砌出來的高聲量，最終都要面對政績的檢視與政治誠信的檢驗。幾年過去，在政壇上落下神壇的進步人士不在少數，過去這些人永遠都在嫌棄政治骯髒，指責傳統政治是分贓政治，但自己卻不斷的做著跟自己所稱的舊政治差不多的事情，這些人愛用最嚴苛的道德標準檢驗他人，但放到自己身上時卻又完全另外一套標準，柯文哲就屬於此類。

民眾黨再來碰到的問題應該不會少，其一是「糧草」問題。真軍認為縱然沒有郭董直接挹注，柯文哲這幾年累積的商業大佬人脈、醫界朋友、死忠柯粉，以及其他的間接支援，糧草或許還能多過時代力量。但怎麼分配糧草呢？要花在黨的宣傳或不分區的宣傳嗎？還是要花在真正打仗的區域立委上呢？這些區域立委名單應該有不少風向型人物，若毫無當選可能，糧草又要自籌，會不會有人來個翻臉無情呢？

其二是柯文哲提不出像樣的「政治型」名單，蔡壁如、劉奕霆、黃瀞瑩等人顯然並不是可用之將，縱使找得出幾個商業界產業界有點名氣的人，又難以有效做出政治議題，更難以妥善論述。這是一個以柯文哲為信仰中心的偶像式政黨，柯文哲希望「分靈體」們可以幫他打天下，但有狀況又一秒切割，如果真的是賢達人士，真的可以忍受這樣的狀況嗎？撈仔只會吸到更多的撈仔。

最後，我們還是希望看到柯媽媽、陳珮琪、蔡壁如、學姊、陳思宇可以進入不分區前順位，讓柯文哲可以好好學習切割與斷捨離的藝術。

本文經授權轉載自全面真軍 台民黨的立委選區及時代力量

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