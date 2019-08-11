全面真軍》柯文哲的報復式立委提名 會對2020產生什麼影響？！

媒體人邱明玉表示：「柯P私底下講得蠻可怕的，讓她寒毛豎起，柯當時眼神帶殺氣地說，有一種選舉，就是要讓人選不上。」民眾黨就區域立委採取「報復式提名」，目標會是哪一黨呢？目前看來應該是對柯文哲曾多次表示恨意的民進黨。

◎全面真軍

昨日（7日）柯文哲上廣播節目表示「要建立一種專業的文化，所以我們不分區要很清楚說，這些人就是要執行柯文哲的意志在立法院。」對不分區立委，柯文哲認為「不分區立委名單將「提好提滿」34席，本來就是要有征戰天下決心。」而對於區域立委，柯文哲則說：「區域立委選戰只是盡力而為，用途僅兩種，一種是選上，一種是讓他人落選。」選舉以「讓他人落選」作為目的，柯文哲絕對不是第一個，也不會是最後一個，但是能夠把這句話高聲喊出的人確實是少之又少。對於該政黨的提名策略，屬該黨黨內事務，我們不會說「柯文哲不應該這樣提」、「這樣提很惡質」，但我們可剖析一下這樣提的優點與缺點，分析一下柯學想法。

面對區域立委選舉，柯文哲說：「區域立委選戰只是盡力而為，用途僅兩種，一種是選上，一種是讓他人落選。」選舉以「讓他人落選」作為目的，柯文哲絕對不是第一個，也不會是最後一個，但是能夠把這句話高聲喊出的人確實是少之又少。（資料照）

以貫徹個人意志為目標的政黨是什麼政黨

如果打高空的說，不分區立委的功能在於專業性、特殊性、任務性以及貫徹政黨意志，不分區立委的制度設計原本就是透過擁有黨籍做為前提，有貫徹黨意的預設性。但一個政黨的不分區立委目標是執行某個特定人的意志，則是頗為奇特。其實說白了也沒什麼，民眾黨本身的黨意其實就是柯文哲個人意志，所以民眾黨的不分區立委貫徹黨意，本質上也就是遵從柯文哲。柯文哲一邊說民眾黨是一個「柔性政黨」，一邊認為黨主席（也就是他本人）的意志必須完全貫徹於不分區，這兩件事情有一定的背反，柔性政黨的黨章較為模糊鬆散，對於黨員所能做出的限制比較少，不分區委員上任後，柔性政黨是否能有效祭出黨紀要求不分區委員聽從柯文哲本人的意志，是一個問號。

柯文哲有想過這些嗎？恐怕是沒有。柯文哲之所以要把民眾黨說成柔性政黨，是因為他必須要極大化黨員名單。柯文哲要這個柔性政黨內的不分區貫徹「柯文哲意志」應該也無法透過黨紀，而是透過對柯文哲的個人信仰或者是幫派式的簽名畫押。極大化成員名單、以個人意志領導、成員以信仰代替記律，這三個特色組合起來並不是柔性政黨，而是宗教組織或者是直銷組織。也因此真軍要再三強調，柯文哲組的政黨不是剛性政黨也不是柔性政黨，而是其獨創的以個人崇拜為中心的「直銷式政黨」。

其實說白了也沒什麼，民眾黨本身的黨意其實就是柯文哲個人意志，所以民眾黨的不分區立委貫徹黨意，本質上也就是遵從柯文哲。（中央社）

不分區立委提滿34席將增加攻擊點

2016年立委選舉中，民進黨不分區提滿34席、國民黨提了33席、親民黨提了16席、時代力量提了6席。不分區名單提名越多，將會牽涉保證金的繳交以及沒收，雖然郭台銘這位課金玩家不見得會全力斗內，但民眾黨一定不會是一個缺錢的政黨，民眾黨的財源將會超乎一般想像，對於柯文哲來說，選舉不能讓他個人虧錢，這是必然的。民眾黨要推34席不分區立委，其實對討厭柯的人來說應該是無任歡迎。

首先民眾黨要去哪裡找34個人？創黨大會中111個創始黨員，具有足夠知名度的就已經有限，柯文哲要去哪裡找出34個「社會賢達」來擔任不分區名單？親人、醫界同僚、市府幕僚及局處長、柯粉俱樂部，這些人才庫選一輪後，選出34人名單，名單人數越多，越有可能出現拐瓜劣棗。民眾黨的中執委、中評委名單一出，已經引來許多質疑，黃國昌對某中評委直呼「鷹犬」，也有具紅色背景的人入選。如果想要打擊民眾黨，最好的方式之一就是在34人不分區名單出來後，拿起你的鍵盤好好的估狗，查詢判決紀錄、查詢商業關係，找出其中的拐瓜劣棗，好好地問問柯文哲他說的「新政治」是什麼。

屆時他若再說「這個吼，又不是我一個人決定的，人不是聖人只是比較有趣啦（搔頭）」。大家也會逐漸看破手腳。

台北市長柯文哲愛抓頭，這也成為他的招牌動作。（資料照）

區域立委的報復式提名很可怕嗎？

媒體人邱明玉表示：「柯P私底下講得蠻可怕的，讓她寒毛豎起，柯當時眼神帶殺氣地說，有一種選舉，就是要讓人選不上。」民眾黨就區域立委採取「報復式提名」，目標會是哪一黨呢？目前看來應該是對柯文哲曾多次表示恨意的民進黨。「報復式參選」並不罕見，但參選人明明知道自己不會上，還要拚死命地打選舉，這件事情是頗為反人性的。除非是參選人之間私怨極深、或參選的利益不小、或者是對於某種狂熱的追求，不然明知不會上又要勞民傷財，非常不划算。

民眾黨必然是要提十席區域立委才能提不分區名單，民眾黨可以像時代力量2016的「任務型區域立委候選人」，以名義性參選來填充，但這樣一來應該就無法達到柯文哲「讓人選不上」的目的。柯文哲要真的達到「讓人選不上」，要嘛提出具全國知名度的年輕選將，要嘛就是找出地方上藍綠失意的復仇者聯盟。前者的人數沒那麼多，空降的效果也沒那麼好；後者的話，會成為這樣的人多半自己也有點問題。這些區域立委參選人，非常仰賴柯文哲的光環，柯文哲如果開始黯淡，則這些區域立委參選人就會打回原形。陳思宇已經是柯文哲手下相當亮麗的人選，並且在柯文哲最好的時候出來，又挾著地方的優勢，但結果是什麼？

柯文哲如果沒辦法說明他「要讓某個人不上」的理由，這種復仇式的提名很容易淪為鬧劇。

陳思宇（左）已經是柯文哲手下相當亮麗的人選，並且在柯文哲最好的時候出來，又挾著地方的優勢，但結果是什麼？（資料照）

中天電視台會不會慢慢的轉向

柯文哲與旺中集團的好交情不用真軍多提，柯文哲的兩岸小組、市府團隊甚至民眾黨的核心幹部中，都有旺中的極親近人士。昨日中天董事更換為林柏川、廖麗生，內部的總部組織及人事也進行了一輪調整。新任董事甚至說出要讓中天「回到正軌」。中天會不會「回到正軌」，我們是一點也不抱期待。但可以想像的是中天應該會稍微擺脫「韓天」電視台的封號，減少對於韓國瑜個人無限的吹捧，而是把矛頭轉向單純對於政府的批判。某種程度上，這也可能代表著旺中集團對於韓國瑜選情並非那麼的樂觀，兼之內部對於「中天變韓天」也是意見有所分歧。中天電視台會不會慢慢地開始增加民眾黨、柯文哲的正面消息呢？這是我們應該要多加觀察的。如果中天開始這麼做，那麼大家應該清楚知道是怎麼回事了。

本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲的報復式立委提名 會對2020產生什麼影響？！

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