全面真軍》時代力量欲振乏力，恐餘時代的眼淚？！

在短短半個月之間，時代力量在立法院失去了半壁江山，甚至連作為領頭羊的黨主席也保不住。

◎全面真軍

從2019年8月1日林昶佐退出時代力量、8月11日高潞以用提起假處分要保住立委身分、8月12日邱顯智辭去黨主席、8月13日洪慈庸退出時代力量。在短短半個月之間，時代力量在立法院失去了半壁江山，甚至連作為領頭羊的黨主席也保不住。快要只剩時代的眼淚，沒有力量又缺了頭的時代力量，被稱為「时什刀里」也不為過。

黃國昌閃躲持續不敢對選舉表態

邱顯智辭去黨主席有兩大理由，其中之一是「高潞以用事件已經讓時代力量蒙羞」。我們回想看看當初提名高潞做為不分區第一名時執行黨主席是誰？是黃國昌。黃國昌在2015年10月30日說：「邀請高潞列入時代力量不分區立委，象徵時代力量在原住民議題上要做出的努力與決心，讓真正專業、長期投入的優秀人才來補足黨內既有參選人較不熟悉、但非常重要的議題。」作為時代力量任期最久的執行黨主席，又身為2015年時推薦高潞的人，黃國昌在這個議題上卻始終不願表態，只是每天在臉書上認為質疑自己的推文者都是1450。

時代力量現在剩下的是「國運昌隆力量」，想走的路線是「藍綠一樣爛，票投時力黨」。然而非常令人遺憾的是柯文哲跟他的台灣民眾黨顯然也走同一個路線，而黃國昌的粉絲既沒有柯文哲多，也沒有柯文哲鐵。（資料照）

而針對在黃國昌的個人及官方臉書上持續的「鼓勵勸進」黃國昌參選新北12選區的立委，黃國昌從來不敢正面回應，頂多只敢說「時代力量會推出戰將」。試問各位，有沒有看過怯戰的戰神嗎？這裡就有一個喔！真軍說過很多次，黃國昌是個想當孩子王的大男孩，不能接受質疑、不敢接受挑戰、總是扭捏作態。如果想當不分區，其實可以大聲說出來「我不想要選區域，我要當不分區」，反正現在也沒人可以阻止你了。真軍已經可以斷言，黃國昌沒有勇氣參選新北12選區，而是找一個「戰（ㄆㄠˋ）將（ㄏㄨㄟ）」來代替自己被打爆。

沒有任何決策能力的決策委員會

時代力量的決策委員會在這一個月來，沒有過任何有意義的決策。甚至完全留不住想要留下的人。從來沒有看過有一個黨的黨主席已經宣布辭職，該黨的決策機制在隔天開決策委員會時做成的決議是強力慰留。而這個決策委員會，從一開始的全力慰留林昶佐，接著全力慰留邱顯智，明天如果再全力慰留洪慈庸，我看乾脆也不要叫決策委員會了，叫「全力慰留委員會」好了（慰留成功率目前是0）。

時代力量在哪一區可以打敗藍綠

接著真軍又想問一個真心的問題，時代力量在區域立委選舉中，哪一區有信心可以打敗藍綠候選人獲得勝選？答案顯然也是完全沒有。時代力量目前推出來的候選人中看起來最具實力也最認真的是松山信義的陳雨凡律師。縱使民進黨「禮讓」，陳雨凡對上松信選服王費鴻泰原本就已經是敗多勝少，若民進黨也推人，則勝選可能性絕對是零。陳雨凡放棄原本的工作及志業，投入時代力量的選舉，也成為活動力最高的候選人，今時今日應該有一種「這些人到底在搞什麼」的無助感吧。

而時代力量前秘書長、黃國昌的堅實摯友陳惠敏又是否能夠打倒藍綠呢？陳惠敏7月7日成立粉專至今，粉絲只有1641人，連空戰力量都幾乎沒有。若曾在社運場合、時代力量場合見過陳惠敏的人，應該很難認為她是個具備群眾魅力的人，真軍也可以判斷陳惠敏的當選機率也無限趨近於零。綜觀整個時代力量，竟沒有任何一個區域可以打贏藍綠，甚至就算民進黨不選，時代力量的王者黃國昌也不敢在自己的選區跟國民黨決戰，那麼時代力量推出區域立委候選人除了湊足不分區門檻之外，目的不也像民眾黨一樣，要當「復仇者聯盟」嗎？

明年過後時代只剩眼淚沒有力量

時代力量現在剩下的是「國運昌隆力量」，想走的路線是「藍綠一樣爛，票投時力黨」。然而非常令人遺憾的是柯文哲跟他的台灣民眾黨顯然也走同一個路線，而黃國昌的粉絲既沒有柯文哲多，也沒有柯文哲鐵。兩個黨競爭下，若明年時代力量在不分區全軍覆沒，失去了政黨補助款，這個政黨或將面臨滅黨危機。真軍曾經寫過很多次，在選舉考量上時代力量的敵人不會是藍綠，肯定是台灣民眾黨。但對台灣民眾黨而言，顯然時代力量絕非太強的對手。

邱顯智辭去黨主席有兩大理由，其中之一是「高潞以用（中）事件已經讓時代力量蒙羞」。我們回想看看當初提名高潞做為不分區第一名時執行黨主席是誰？是黃國昌。（資料照）

有人會說，時代力量還有16席的議員阿。這16席的議員在此時此刻應該也有許多人感到徬徨不安。選舉是很現實的，如果今天時代力量失去了立委席次、失去了政黨補助款，反而需要黨公職來供養，而時代力量這塊招牌能帶給這些黨公職的優勢又不如以往的話，是否還要待在這艘危船上，就會成為這些議員的優先考量了。以台北市為例，三位議員中林亮君是簡余晏的助理出身，跟綠營關係匪淺；黃郁芬曾經當過民進黨黨工、顧立雄立委助理、黨產會約聘人員，一個華麗轉身就能回到民進黨，或者去擁抱她們在2018年曾經擁抱過的柯文哲。如果2020時代力量立委席次果真歸零，那麼2018的16席議員許也會成為時力黨史的絕唱了。

真軍給國昌老師的話

全面真軍在2014年開始寫部落格，同年成立粉絲專頁，部落格的名稱是「拒絕虛假國運昌隆，追求真軍自由民主」。從318運動至今，你所追求的都是個人的帥氣，你永遠都在自己的象牙塔尋找「孤島效應」。如今的你站在孤島上了，你甚至喊出了「欠缺夥伴跟你一起打擊惡魔黨」。當有實力的夥伴一一告別，剩下的那些就是你口中「無法跟惡魔黨對幹」的團隊。你已經是大人了，不要再幻想自己是諸葛四郎，看到你連出來一戰都不敢，我們很欣慰，沒有看錯人。

最後，我們在看的是你是否會擁抱柯文哲，把自己最後一絲的堅持全部拋在一邊。

（作者提供）

本文經授權轉載自全面真軍 時代力量欲振乏力，恐餘時代的眼淚？！ㄒ

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