全面真軍》郭台銘不登記，恭喜柯文哲？！

郭台銘的戲已經結束了嗎？這齣戲對郭台銘有什麼特殊的幫助嗎？雖然戲還沒演完，我們還要繼續看下去。不過這齣戲最大的丑角已經確定了：謝謝你，文哲。

全面真軍

眾人翹首以盼的郭柯結盟最終仍然破局了，就在這樣的深夜裡，郭棄選的聲明是柯文哲美麗的錯誤，台銘原來不是友人，而是刺客啊啊啊！

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相信明天柯的動向又將備受關注，柯文哲找選舉甜爹的夢已成泡影，理論上2020已經沒戲了。柯曾在16日節目上說郭棄選他也不會登記，這樣你死我也不願獨活的堅貞誓約言猶在耳，這一刻柯文哲要如何面對？

理論上有可能推薦柯文哲的政黨有親民黨跟時代力量。但柯文哲組了民眾黨後，與親民黨關係降至冰點，一再的吃豆腐也讓親民黨難以再相信他。

柯曾在16日節目上說郭棄選他也不會登記，這樣你死我也不願獨活的堅貞誓約言猶在耳，這一刻柯文哲要如何面對？（中央社）

時代力量呢？雖然柯文哲說跟他們沒那麼熟，黃國昌說不可能，真軍也覺得「民眾力量盟」太荒謬。但是柯文哲曾說過不會組黨，而黃國昌也說過不列不分區，這兩個人都是對所說所言可以立刻收回的那種人。如果發生這種事情，那麼我們將看到全臺最大的笑話與醜態。

郭台銘的戲已經結束了嗎？這齣戲對郭台銘有什麼特殊的幫助嗎？雖然戲還沒演完，我們還要繼續看下去。不過這齣戲最大的丑角已經確定了：謝謝你，文哲。

本文經授權轉載自全面真軍 郭台銘不登記，恭喜柯文哲？！

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