全面真軍》2020大選觀戰，各陣營成就系統解析

韓國瑜近期上了綜藝節目、上了博恩夜夜秀，雖然我們都覺得那些表現都令人作嘔，但不得不說韓國瑜有他的舞台魅力，韓國瑜已經醒過來了，他找回自己作為「政治秀場天王」的秀味，他會吸引到對應的人。這個時候去怪找他上節目的人沒有意義且本末倒置；我們是在選總統，不是在選吉祥物。若網紅有經濟壓力、有不能說話的苦，也應該要讓大家知道，我們要有危機意識，才能在兩週後看到毀滅之外的劇本。

全面真軍

在明年大選裡，要怎麼評估各黨的成敗？大家玩手遊的時候，在打主線解任務的時候應該都看過「成就系統」，除了過關以外，怎麼過關也會影響到分數或是獎勵，我們在這裡提供一個成就系統，從達成率就可以知道各黨選得好或不好，讓你瞬間達到名嘴以上等級。

用非常粗淺的數字概估，民進黨與友軍要勉強過半，也至少要有57席，也就是民進黨最大跌幅不得高於11席。（資料照）

民進黨 #感謝國民黨給玩這局 #感謝柯文哲把第三勢力選舉戰略全盤搞爆

普通通關：

1. 蔡英文當選

2. 立委席次聯合友軍勉強過半（57席以上）

3. 第三勢力區域立委不取得席次

EX難度：時力立院僅兩席無法組黨團，選擇加入民進黨團運作

Lunatic難度：立院民眾黨無席次

普通通關前兩項應該不需解釋，3的部分在於降低第三勢力的威脅，因為目前可望成為第三勢力的時力、親民黨與民眾黨，大概不會讓民進黨有好日子過。我們用一個非常粗淺的數字概估，民進黨與友軍要勉強過半，也至少要有57席，也就是民進黨最大跌幅不得高於11席。

算出最大跌幅，我們再看假使國民黨跟2016年時一樣廢到不行，維持史上極爛的席次35席，那麼113-35（debuff上滿的國民黨）=78（民進黨+其餘小黨席次），這78席當中，我們可以假定不分區時代力量保底2席（本屆不分區席次）、親民黨保底2席，民眾黨同樣最少過5%拿2至3席，剩餘約70席，扣除民進黨最低席次57席，還有15席。

這15席中有一些我們直觀覺得國民黨沒拿下來該去死的選區，例如桃園市第二選區（吳志揚）之類的，國民黨大概可以多不少席次，對民進黨來說區域立委的選情很難太樂觀，也因此這個「普通過關」其實是有一定的困難度；時代力量、親民黨這次策略有其問題，不太可能在區域立委有所斬獲，也就是說民眾黨的區域立委席次只要有所收穫，就是民進黨的失敗，然而就目前的態勢看來，民眾黨極少數有一絲可能在區域立委有所斬獲的是盟友無黨籍候選人李縉穎，其餘可能性都很低。

至於EX難度，時代力量無法組黨團幾乎是定局，但是要選擇加入民進黨團運作，這當中的障礙就是黃國昌。在這次立委任期與選戰中，黃國昌幾乎是選擇完全與民進黨決裂，或許他原本寄望可以和柯文哲合作，但在民眾黨成立後，這是不可能的事，因為他們的支持者幾乎重疊。但即使如此，我們也很難想像主導與民進黨決裂的國昌老師願意放下（自己促成的）仇恨，在立法院與民進黨團合作，所以這個條件的背後所隱藏的是「黃國昌沒有把前面礙事的人趕走自己當立委」。

Lunatic難度的成就，簡單來說，柯文哲爛船也有三寸釘，我們很難想像這個在5年期間每天擁有媒體版面、豢養死士的柯文哲一人黨會無法進入國會，但一旦成真，柯文哲將不會再是民進黨的威脅，因為這證明了他的意識形態（假使有的話）在台灣沒有市場。

無論對民進黨或對國民黨而言，韓國瑜當選一定會是災難，對於台灣而言更是萬劫不復的災難。（資料照）

國民黨 #原本可以屌虐民進黨卻自己玩到變糞game

基本通關：

1. 民進黨與其友軍立院席次無法過半，且所失席次被國民黨取得

2. 立院席次回歸單獨過半

EX難度：親民黨、民眾黨皆未取得3席以上席次，並願意加入國民黨黨團運作

Lunatic難度：韓國瑜當選且神智正常不惡搞

可能會有讀者疑惑，為何韓國瑜當選不是國民黨的基本成就？因為真軍在此認為，韓國瑜在初選的出線，就是造成本次區域立委乃至於不分區名單的支持度低落的原因，因此若是韓國瑜當選，將導致國民黨少壯派不再有討伐現任主席吳敦義的藉口，權力更迭失靈的國民黨在戰力與團結度上，可能都比不上總統敗選的民進黨。這樣說並不代表韓國瑜當選也沒關係，正確的理解是：無論對民進黨或對國民黨而言，韓國瑜當選一定會是災難，對於台灣而言更是萬劫不復的災難。

而從立委席次來看，2012年到2016年民進黨的席次從40席膨脹到68席（+28），不分區席次從13到18席（+5），也就是區域立委多了23席；國民黨則從64席萎縮到35席（-29），不分區從16到11席（-5），也就是光區域國民黨就丟了24席。而無黨籍的民進黨友軍趙正宇也是在2016年取得席次，可以發現國民黨所失去的席次全被民進黨搶走，所以對國民黨來說，最重要就是民進黨立院必須無法過半，也就是民進黨最少要失去12席，然後這12席必須由國民黨取得。

35（國民黨現在席次）+12（民進黨與友軍所失席次）=47席，這還不足以單獨過半，所以必須要再從膠著的選區大量取勝獲得10席以上，才能算是基本成功。不提不分區是因為在當下的氛圍，國民黨的不分區選票很有可能因為韓國瑜的言行以及不分區名單太爛，導致被親民黨、民眾黨瓜分，所以暫且不論。

EX成就的部分，這隱含著眾小黨都無法組黨團，而且親民黨與民眾黨願意面對現實，承認自己走的是偏國民黨路線，但難度極高，尤其是柯文哲幾乎不可能承認自己必須與國民黨建立制度性合作，除非國民黨願意承諾2024禮讓柯文哲，然而這對國民黨來說簡直難如登天，各大山頭不可能允許，唯一有可能的是民眾黨黨員表面上要求柯文哲合作，其中關鍵可能是由蔡璧如發動，由集體意志來「迫使」柯文哲直接與國民黨結盟，同時讓民眾黨中央不對黨員進行黨紀處分。

Lunatic成就的話，我們就不多說了，畢竟要是做得到，這場選戰根本毫無懸念，民進黨也根本不可能從去年底的挫敗中回魂。

對第三勢力來說，其主要策略就在於提出「兩黨一樣爛，票投第三勢力」的訴求，所以如果訴求成功，或能有效地裂解立院以往兩黨會有一黨過半的情形，讓第三勢力政黨在協商上更有議價空間。（資料照，本報合成）

親民黨、時代力量、民眾黨等第三勢力 #普通通關已經是糞game #成就達成是無理game

普通通關：

1.a.親民黨：維持本屆立院不分區席次

b.時代力量：不分區至少4席（不然國昌老師就會要前面的讓位了）

c.民眾黨：過不分區門檻取得席次

2. 國、民兩黨皆未單獨過半（包含其非黨籍友軍）

EX難度：成為立院最大第三勢力，且另兩黨不足三席，同意參與運作

Lunatic難度：

a.親民、時力：民眾黨不進立法院

b.民眾黨：蔡英文敗選，柯文哲再次成為台派共主

第三勢力三個政黨的共通特色，就是他們其實都是憑藉個別政治人物（宋楚瑜、黃國昌、柯文哲）的威信建立的政黨，所以他們若想要在不分區的席次有所斬獲，基本上都是憑藉該政治人物的魅力取勝。

親民黨此次選戰中，宋神掌或許是因為柯文哲的關係而延遲表態，區域立委也沒有指標性政治明星，導致其氣勢難以拉抬。但在不分區方面，郭台銘助陣將有機會讓親民黨吸納不滿國民黨的政黨票，所以只要能維持黨團運作，就不算全盤皆輸。

而時代力量在黨內現職立委的退黨潮後，現階段的區域立委顯然只是「任務型」角色（看看那可憐的砲灰嘉倫），不分區的席次就是靠國昌的個人魅力決定。而無獨有偶，國昌老師最愛的柯文哲，他的選舉策略大抵與其相似，該說是英雄所見略同嗎？

另外對第三勢力來說，其主要策略就在於提出「兩黨一樣爛，票投第三勢力」的訴求，所以如此訴求成功，或能有效地裂解立院以往兩黨會有一黨過半的情形，讓第三勢力政黨在協商上更有議價的空間。

EX成就要達成，難度在於親民黨、時代力量以及民眾黨，其政黨票源基本相同，從歷次政黨民調來看，要成為立院最大第三勢力難度頗高，因三黨的席次恐怕在伯仲之間，若要主導形成有影響力的第三勢力，勢必要與另兩黨結盟；然而親民黨與另外兩黨皆有本質上的衝突：三個黨幾乎都是建立在個別政治人物的威信，宋的政治影響力已不如黃柯二人，所以此成就的達成必須是「不分區席次佔絕對多數（三到四席），另兩黨只有兩席以下」，該黨才有主導聯盟的議價條件，而對親民黨來說，還要再考慮黃柯二人眉來眼去不理他的情形發生，而以目前黃柯二人宛如瓊瑤小說的互動來看，這種發展也不是不可能。

Lunatic成就若能達成，意味著宋楚瑜（或是親民黨+郭台銘）與黃國昌擁有超越柯文哲的影響力，民眾黨的票被親民黨與時力分食殆盡，親民黨更有機會成為「牌子老信用好」的第三大黨，只是對於泛台派勢力來說，這是一個悲劇；與此同時，黃國昌的議價能力也會水漲船高，此時已不需要建立脆弱的結盟，因為民進黨在面對國親聯盟時，必須跪求時力papa合作才能險勝。

而對民眾黨來說，最大的成就莫過於蔡英文敗選，此時柯文哲便能可以大張旗鼓說都是蔡英文敗德失政，自己其實仍然是台派，只是被蔡英文與新潮流惡質抹紅，挾帶民眾黨的勝選（假設席次成為第三大黨），逼民進黨幫他抬轎，再次光榮回歸台派共主的尊位。

然而考量到目前雙方民調，雖然可能過於樂觀，但很難想像韓國瑜有機會當選，即使韓當選，柯文哲在選舉期間的言行也勢必造成與台派之間的裂痕，除非台派全體恨蔡英文與新潮流達到「血海深仇沒齒難忘」的程度，而且鄭文燦、賴清德的政績可以用一句「你是新潮流！」來完全抹煞，否則這真的是無理糞game。

韓國瑜已經醒過來了，他找回自己作為「政治秀場天王」的秀味，他會吸引到對應的人。（擷取自博恩夜夜秀YouTube「STR Network」頻道，版權所有為薩泰爾娛樂）

最後的最後，真軍還是要請大家想想沼田先生說的，這是場不容易的選舉，韓國瑜沒有那麼爛、國民黨基本盤沒有那麼糟。

韓國瑜近期上了綜藝節目、上了博恩夜夜秀，雖然我們都覺得那些表現令人作嘔，但不得不說韓國瑜有他的舞台魅力，韓國瑜已經醒過來了，他找回自己作為「政治秀場天王」的秀味，他會吸引到對應的人。

這個時候去怪找他上節目的人沒有意義且本末倒置，應該要讓更多的公知、網紅出來說話，仔仔細細檢視這個人，讓受眾知道韓國瑜再怎麼樣的包裝，都一樣是一個糟糕透頂的政治人物，我們是在選總統，不是在選吉祥物。若網紅有經濟壓力、有不能說話的苦，也應該要讓大家知道，我們要有危機意識，才能在兩週後看到毀滅之外的劇本。

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