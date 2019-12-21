柯文哲與韓國瑜近期的表現已經趨於一致，他們同樣善用一些不入流的負面言論來指控對手，但是卻提不出證據佐證自己的指控，總是提出破綻百出的可笑政策，在被狠狠打臉後就說對方花錢找網軍霸凌他。

全面真軍

真軍一路走來寫了很多篇觀察柯文哲言行的柯學文章，柯文哲的合作夥伴從剛踏入政壇的民進黨、時代力量、親民黨到郭台銘，為了挽救民眾黨日益下探的支持度，他又重投過去的好夥伴韓國瑜的懷抱，與韓國瑜同聲共氣，希望民眾黨可以接下國民黨因糟透的不分區名單而遺落的政黨票。

柯文哲的合作夥伴從剛踏入政壇的民進黨、時代力量、親民黨到郭台銘，為了挽救民眾黨日益下探的支持度，他又重投過去的好夥伴韓國瑜的懷抱，與韓國瑜同聲共氣，希望民眾黨可以接下國民黨因糟透的不分區名單而遺落的政黨票。（圖：全面真軍）

其實不少人已發現柯文哲與韓國瑜近期的表現已經趨於一致，他們同樣善用一些不入流的負面言論來指控對手，但是卻提不出證據佐證自己的指控，總是提出破綻百出的可笑政策，在被狠狠打臉後就說對方花錢找網軍霸凌他。於是我們可以發現，無論是醫生或者是無業者，只要沒有中心價值都能信口開河。

沒有證據柯式四段式論證

柯文哲指控蔡英文找網紅行銷價碼100萬的說法再度遭到前幕僚林鶴明抨擊造謠，但柯文哲採取了一招厲害的柯式四段論邏輯來回擊：

一、蔡英文花100萬找網紅。

二、但是一百萬元只是比喻。

三、請蔡英文公布找網紅的費用。

四、就算蔡公布費用也是假的，因為她有管道藏起來。

柯文哲這一招讓人完全沒有空間反駁的套路，就是先用毫無證據的方式指控對方，要對方負擔舉證責任證明柯文哲的指控不存在。只要對於邏輯稍有理解的人都知道，沒有人能夠積極證明一件不存在的事情是不存在的。沒有提出證據的指控不就是典型的無端指控？

柯文哲的世界中就算對方提出任何證據我也都不相信，因為你提的證據都是假的，都會藏起來。但最可笑的是，柯文哲也曾經說過自己花一百萬元找網紅宣傳很便宜，原來一百萬元的「比喻」是來自自身經驗阿！柯文哲慣用的方式就是如同無賴般隨意指控他人，柯文哲心中的柯學就是無須有任何證據，像個巨嬰一般被打臉、被質疑就開始發怒耍賴，讓人大開眼界。

柯韓唬爛得天下

好比去年韓國瑜一連串荒謬無法實現的政見一樣，柯文哲最近也開始採取同樣的路數，他拋出了如果2024當選總統就要將總統府搬去大直的想法。柯文哲認為：國防部與衡山指揮所就在那裡，如果發發生戰爭，目前的總統府的位置很危險。但是這個說法不僅外行，而且會讓專家學者大笑三聲，因為不少外國情報與軍事文章早就指出台海若發生戰爭，中國首要的轟炸重心就是台北大直。你把總統府遷去一個轟炸熱區豈不是增加重要機構被敵軍集火的風險嗎？

講到這裡，大家有沒有感覺這一對南北雙寶市長話唬爛的功力簡直是不相上下，從韓國瑜參與政見發表會的發言也可以看出端倪：「今天蔡英文總統領導的民進黨執政團隊，套句台北市長柯文哲所講的『每一個人都在貪污』」。這句話跟柯文哲8月實確實說過：「蔡英文身邊的人都貪污。」當時柯文哲並沒有拿出任何證據。韓國瑜所作的指控完全一樣提不出任何證據，原來只要用套上柯文哲說的就可以拿來當作佐證的說詞，原來柯韓兩人互相佐證就能無端誣陷他人。

大選剩下20幾天，12月21日高雄同時會舉辦「挺韓」、「罷韓」兩大遊行，可以想見衝突一觸即發，連美國AIT都已經發出警告提醒。若明天的遊行中有人刻意尋釁生事，刻意製造衝突，進而利用這個衝突來讓社會更加混亂，這樣的狀況絕對有可能發生。很巧的是12月22日柯文哲在高雄舉辦「白色電音趴」，若12月21日有甚麼狀況，柯文哲是否剛好又能適時的為韓國瑜讚聲，透過兩人互相引述的方式來顛倒是非？

還記得去年柯文哲派人去替韓國瑜製造網路聲量嗎？近日又有一批網紅在透過「假中立真助選」的方式，以手握拳放胸前的照片在進行洗腦。

12月21日、12月22日柯韓兩人接連在高雄有活動，絕對不能掉以輕心。

本文經授權轉載自：全面真軍：柯學就是沒有證據的指控加上耍賴

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