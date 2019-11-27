全面真軍》柯文哲與民眾黨持續荒腔走板！

民眾黨推出的人選、合作的人選一日一日的笑話百出，我們可以期待越靠近選舉日，會有越來越多越誇張的發言出現，柯文哲沒有讓台北市改變，但是卻讓政治變得越來越荒謬、越來越惡質、越來越醜陋。

全面真軍

柯文哲在上週一連串的無的放矢後，聲量跟民眾黨的熱度並沒有提升。柯文哲對於海外台獨募款這件事仍然耿耿於懷，非常感冒。但依據新聞資料，柯文哲在2014年10月的美國行中曾在舊金山跟紐約參與募款餐會，在2014年也曾在日本參與金美齡的募款餐會。若柯文哲在這些募款餐會中沒有獲得任何捐款，應該出來澄清。如果有的話，柯文哲曾跟海外獨派募款而現在說瞧不起，這就是科學嗎？還是那是第一任的事情，現在已經不算數了。

柯文哲在2014年10月的美國行中曾在舊金山跟紐約參與募款餐會，在2014年也曾在日本參與金美齡的募款餐會。若柯文哲在這些募款餐會中沒有獲得任何捐款，應該出來澄清。（資料照）

不僅柯文哲本人四處放炮，民眾黨的重要幹部們這幾天也非常精彩。前幾天柯文哲的分身aka民眾黨不分區催票機蔡壁如去士林北投為李婉鈺站台，台上有著妖西、陳昭姿、蔡壁如、李婉鈺，2018年選舉中對柯文哲最為憤怒的一群人跟民眾黨一起為李婉鈺站台，那個畫面真的太美我不敢看。昨日蔡壁如號召「投廢票、不要給有錢的蔡英文三十元」活動。對此柯文哲今日受訪表示他不認同。我們已經習慣了蔡壁如被柯文哲切割，但現在看起來蔡壁如已經從「血滴子」變成「石蕊試紙」，先來試試酸鹼度，還是講話的人其實是香港特首林鄭，反正無論如何暴言柯文哲都可以說聲不關我事。蔡壁如今天說要讓投票的民眾認為柯文哲等於民眾黨，但可惜的是，他的發言卻未必能等於柯文哲。

蔡壁如（中）今天說要讓投票的民眾認為柯文哲等於民眾黨，但可惜的是，他的發言卻未必能等於柯文哲。（中央社）

昨日最令人瞠目結舌的是柯文哲的愛將蔡宜芳在中天的新聞龍捲風說出的兩個議題，其一是蔡宜芳大聲呼籲要政府去查CIA，不然就是綠色恐怖，說選舉有來自於美國的資金，必須徹查。首先應該請蔡宜芳問問柯文哲到底有沒有去海外募款過？接下來要請蔡宜芳好好的思考自己的發言內容到底有無經過思考，若有經過思考，這個論調恰巧與國台辦非常近似。

昨日最令人瞠目結舌的是柯文哲的愛將蔡宜芳在中天的新聞龍捲風說出的兩個議題，其一是蔡宜芳大聲呼籲要政府去查CIA，不然就是綠色恐怖，說選舉有來自於美國的資金，必須徹查。（youtube影片截圖）

其二是蔡宜芳質疑吳怡農送的兩顆香皂超過三十元，並說︰「一顆肥皂有沒有超過15元？也要問說15塊的肥皂你敢用嗎？」事實證明市面上一顆售價低於15元的品牌香皂比比皆是，若蔡宜芳毫無知識、毫無常識的話歡迎繼續給大家增添歡樂。大家對於「學霸」的定義有所不同，但會說出這種話的，我們也不用去多檢討這個人是否是個洗學歷學霸了。

蔡宜芳質疑吳怡農送的兩顆香皂超過三十元，並說︰「一顆肥皂有沒有超過15元？也要問說15塊的肥皂你敢用嗎？」但事實證明市面上一顆售價低於15元的品牌香皂比比皆是，若蔡宜芳毫無知識、毫無常識的話歡迎繼續給大家增添歡樂。（夜柯魔悍將臉書）

民眾黨推出的人選、合作的人選一日一日的笑話百出，我們可以期待越靠近選舉日，會有越來越多越誇張的發言出現，柯文哲沒有讓台北市改變，但是卻讓政治變得越來越荒謬、越來越惡質、越來越醜陋。或許把政治搞臭搞Low就是這個政黨一貫的手法，我們看不到民眾黨有任何有建設性的政策與價值，也看不出來他們跟舊政治的差別。

本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲與民眾黨持續荒腔走板！

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