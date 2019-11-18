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全面真軍》面對草包炒房風波，柯文哲說這話有點怪！

面對韓國瑜的炒房風波，柯文哲說「合法買屋賺錢有什麼好批評」！今天就只來談韓國瑜買賣的「工業宅」新潤峰哲。
作者： 全面真軍
2019-11-18 14:33
 | 2019-11-18 14:33
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◎全面真軍

面對韓國瑜的炒房風波，柯文哲說「合法買屋賺錢有什麼好批評」。

國民黨總統參選人韓國瑜（左）豪宅案延燒，當初以庶民身分作為口號參選如今更顯破滅，不過韓陣營跳出來解釋，台北市長柯文哲（右）也認為「合法買屋賺錢有什麼好批評的。」（報社合成照）

我們就先姑且不談柯文哲在居住正義這個議題去蹭時代力量黃國昌好了，今天就只來談韓國瑜買賣的「工業宅」新潤峰哲。

動手估狗就知道，「工業宅」新潤峰哲位於內湖五段乙種工業區，依法不能作為住宅使用，投資客通常向建商購買此類建築標的後，會在取得使用執照後進行二次施工，將格局改為一般住宅，如此將違反土地使用分區，臺北市政府也曾經依法開罰。

所以，買賣此種工業宅已經明顯違反土地使用分區的行政管制規範，能夠稱為「合法」嗎？當然可以，柯文哲都開釋了，懷疑啊？

我們換個焦點來看看先前爭議的「大灣北段」商業宅，一樣是將商業區土地違反土地使用分區作為住宅使用，柯文哲最後所採取的方法就是，只要繳納每坪需繳6.95萬元的回饋金，就能「就地合法」，柯文哲說如此是「大家都有撈到好處」。

對於內湖五段的工業宅呢？柯文哲今年9的專訪也提到，目前有列管455戶違規戶，柯文哲表示「罵也沒用，還是要面對事實」、「沒辦法讓每個人滿意，但是還是要想辦法把它合法化」。

看到這邊大家懂了吧？為什麼柯文哲說買賣工業宅是合法？因為就是柯文哲自己打算將他「就地合法」！

本文經授權轉載自全面真軍 面對韓國瑜炒房風波，柯文哲說這話有點怪！

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