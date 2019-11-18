全面真軍》面對草包炒房風波，柯文哲說這話有點怪！

面對韓國瑜的炒房風波，柯文哲說「合法買屋賺錢有什麼好批評」！今天就只來談韓國瑜買賣的「工業宅」新潤峰哲。

◎全面真軍

面對韓國瑜的炒房風波，柯文哲說「合法買屋賺錢有什麼好批評」。

國民黨總統參選人韓國瑜（左）豪宅案延燒，當初以庶民身分作為口號參選如今更顯破滅，不過韓陣營跳出來解釋，台北市長柯文哲（右）也認為「合法買屋賺錢有什麼好批評的。」（報社合成照）

我們就先姑且不談柯文哲在居住正義這個議題去蹭時代力量黃國昌好了，今天就只來談韓國瑜買賣的「工業宅」新潤峰哲。

動手估狗就知道，「工業宅」新潤峰哲位於內湖五段乙種工業區，依法不能作為住宅使用，投資客通常向建商購買此類建築標的後，會在取得使用執照後進行二次施工，將格局改為一般住宅，如此將違反土地使用分區，臺北市政府也曾經依法開罰。

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