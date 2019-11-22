全面真軍》著急的柯文哲與溫順的黃國昌？！

當柯文哲在廣播上說：「黃國昌沒有機會上，時代力量已經不行了，只是騙選票。」而時代力量吳佩芸回應：「讓蔡壁如上才浪費。」這兩段話真軍都非常認同，湊在一起看就是事情的全貌。

◎全面真軍

真軍在昨日曾撰文，就本次大選各黨所推出的不分區名單做一個簡單的分析，其中針對台灣民眾黨不分區名單第7順位的吳欣盈，我們也認為這樣把金融財團的接班人大喇喇地放到不分區名單，可說是頭一遭。蔡壁如在受訪過程中對吳欣盈多有稱讚，從她主動跑到市長辦公室「聊天」，再說她主動跟蔡壁如還有柯文哲表示想選立委，當即受到市長的「邀請」參加了市府每天的晨會。

蔡壁如（左）在受訪過程中對吳欣盈（右）多有稱讚，從她主動跑到市長辦公室「聊天」，再說她主動跟蔡壁如還有柯文哲表示想選立委，當即受到市長的「邀請」參加了市府每天的晨會。（資料照）

再者，為什麼一個沒有任何公職的財團接班人，可以在市長的「邀請」之下，就每天七點半到市政府晨會來報到？這樣就算沒有機密外洩的問題，一個既非公職，也非機要預備人選，只是政黨不分區名單的擬提名人，卻可以在市長的「邀請」之下，使用市政府的晨會當做立委參選的「職前訓練」，這樣難道沒有公器私用的問題嗎？

柯文哲今日上廣播說：「黃國昌沒有機會上，時代力量已經不行了，只是騙選票。」時代力量吳佩芸回應：「讓蔡壁如上才浪費。」這兩段話真軍都非常認同，湊在一起看就是事情的全貌。

如同真軍常說的柯文哲開始亂罵就代表他著急了，柯文哲想要「集中選票」給民眾黨。（資料照）

如同真軍常說的柯文哲開始亂罵就代表他著急了，柯文哲想要「集中選票」給民眾黨，時代力量在選舉只剩五十多天的現在，終於又有機會走合理的路線，面對真正的競爭對手。就如同真軍一再強調過，民眾黨與時代力量才是真正的競爭對手，這兩個政黨終需正面交鋒。民眾黨雖看似領先，但實則不然，民眾黨將面臨時代力量與親民黨的夾殺，在親民黨推出不分區名單與宋楚瑜參選總統後，接下來的變數還很大。民眾黨的席次並不如他們所想的那麼樂觀。

另一方面，國民黨黨主席吳敦義受訪時表示立院目標是整合泛藍政黨包括親民黨與民眾黨組成聯盟奪下立院60席次。親民黨被歸類在泛藍陣營並不讓人意外，但民眾黨在與郭台銘合作後若持續被外界貼上這樣的標籤要去搶奪時代力量支持者的選票恐怕是緣木求魚。

時代力量會硬起來嗎？要問黃國昌的想法。黃國昌罵起人來從不口軟，但面對柯文哲則是乖順無比。（資料照）

時代力量會硬起來嗎？要問黃國昌的想法。黃國昌罵起人來從不口軟，但面對柯文哲則是乖順無比。柯文哲對時代力量說出頗重的話，黃國昌應該也不會出來回嘴。黃國昌對這件事情說的是：「謝謝各位先進的關心」。如此溫柔，不當小綠，只願做小柯。

（作者提供）

本文經授權轉載自全面真軍 著急的柯文哲與溫順的黃國昌？！

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