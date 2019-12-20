全面真軍》為了藍營選票而胡扯的柯文哲會受到選民處罰！

柯文哲不會獲得信任、民眾黨在選後也會開始歷經它的內部問題，縱使在2022的地方選舉中在議員席次有所斬獲，四年後民眾黨的狀況不會比現在的親民黨、時代力量好多少。

全面真軍

18日綠黨公布在政黨辯論會後的最新政黨民調，民眾黨、時力支持度明顯下滑，民眾黨的支持度更是創下近期的新低：5.2%。時間回到2018年底，柯文哲參選總統的民調有30%之譜；2019年6月柯文哲自稱一對一的話民調贏韓國瑜；2019年7月，柯文哲的民調還有25.8%，號稱在三角督的情況下贏過蔡英文。在民眾黨組成後，柯文哲無緣大選，民眾黨的民調從13%逐漸滑落到8、9%，慢慢地來到5%保衛戰。短短一年的時間，柯文哲與他的民眾黨不再是票房保證，一個不小心就會被掃入歷史的灰燼。

短短一年的時間，柯文哲與他的民眾黨不再是票房保證，一個不小心就會被掃入歷史的灰燼。（資料照）

柯文哲無緣總統大選後能夠作為民眾黨母雞的效果越來越有限，只能夠用吸引目光的方式來拉抬自己的政黨。為什麼柯文哲這幾天用各種謊言左批陳菊、右打蔡英文並同時捧韓國瑜呢？真軍認為這是為了民眾黨的不分區而努力。藍綠有其固有板塊，綠營的板塊目前看起來比較穩固，並且這些人對於柯文哲都有著一定的負面印象。藍營的板塊因為韓國瑜本人的荒腔走板、藍營不分區糟透的名單而有鬆動跟解裂的現象。

柯文哲的民眾黨目前看來不容易從綠營板塊中討好，選擇去跟藍營選民示好看看能不能拉到藍營的選票進而鞏固不分區，這應該是柯文哲的策略。也只有像柯文哲這種毫無中心思想的人，才能夠執行這麼沒格調的策略。柯文哲跟民眾黨目前碰到怎樣的狀況呢？讓真軍來一一細數。

民眾黨路線搖擺不定

民眾黨在路線與價值始終搖擺不明，不僅在支持度上無法有所斬獲，且與過去至今的合作對象都產生信任危機；與此同時，國民黨不分區名單的提名慘況，造成整體藍營士氣低迷與分裂。於是開啟柯文哲與他的快樂幕僚們的新三角戰略：友韓打綠。在綠營支持者陸續歸隊後，柯文哲認為現在是搶攻藍營選票的大好時機，他又開始轉換立場變回韓國瑜的好麻吉。

批評陳菊擔任高雄市長任內的負債，被柯認為是可以不停仇恨動員的提款機，這種去脈絡式的謾罵，完全忽略南北直轄市統籌分配款長期不均，以及高雄縣市合併後的幅員與負債的增加，相信以他的智商絕對不是不清楚這些環節（國軍預官考試認證智商157），只是他選擇慣用的惡劣手法踩著他人來獲得媒體聲量。

不僅如此，這樣的路線搖擺還體現在他的黨籍候選人與發言人的言論上：面對未來民眾黨進入立法院是否會在國防委員會支持吳斯懷當召委的問題，民眾黨發言人在節目上不停繞圈子不願正面回答表示：「我沒有被授權回答這個問題。」、「我們會看當時的狀況決定。」一個政黨的發言人公開說自己不能代表黨發言，這樣的表現堪稱天才。此外蔡宜芳在臉書與費鴻泰合照發文表態：「國民黨內青年世代沒有做到的事，就由宜芳來做！」這種發言內容外界不把你當作小藍、泛藍，你覺得有可能嗎？。

面對未來民眾黨進入立法院是否會在國防委員會支持吳斯懷當召委的問題，民眾黨發言人在節目上不停繞圈子不願正面回答表示：「我沒有被授權回答這個問題。」、「我們會看當時的狀況決定。」一個政黨的發言人公開說自己不能代表黨發言，這樣的表現堪稱天才。台灣民眾黨發言人陳宥丞（右）。（影片擷取王浩宇臉書）

決裂親民黨並硬踩時代力量

雖然親民黨與宋楚瑜這次參選總統的聲勢不如以往，團隊也缺乏亮眼的表現，對於親民黨的不分區選情幫助有限，但因為目前民眾黨的路線與支持群眾的政治傾向與親民黨是較為相近的，民眾黨跟親民黨之間必然陷入互咬拉鋸，柯宋兩人才會開始在媒體上互相攻擊對方，雖然宋楚瑜要讓親民黨繼續在立院保有席次還有一段很大的努力空間，但要維持既有的支持度抗拒民眾黨卻不是一件難事。

另一方面，民眾黨也明顯接收不了時代力量的支持群眾，在支持度上始終沒有突破的現象，這些都加劇了柯文哲的焦慮感，才會不小心失言說出「時代力量黃國昌救不起來，騙選票而已」之類的真心話。

激烈暴言搏社群聲量

若有長期在觀察粉專互動與數據，會發現近一年柯文哲的社群媒體表現已一落千丈。原因有很多：言行爭議造成的掉粉風波、缺乏政績與政策內容、幕僚團隊的能力低落以及整體外在環境氛圍的改變（反送中事件後）。眼看採取自己過去同一套網紅操作手法的蔡英文在爭取年輕選票上的顯著成績，柯文哲又開始酸言酸語的造謠攻擊蔡英文有網軍針對他攻擊、花一百萬找網紅宣傳、「民進黨犧牲一個楊蕙如，還有千千萬萬個楊蕙如！」。每當柯文哲發現聲量下滑時他就會焦慮地選擇這種信口開河且毫無根據的指控來製造負面新聞創造流量，這也已經是柯文哲的SOP，我們一點也不意外。

柯文哲的發言已經超過可以忍受的程度

17日柯文哲親口說蔡英文花一百萬找網紅拍影片，柯文哲前重要幕僚也是蔡英文競選幹部的林鶴明發文駁斥，「客氣」的說柯文哲被幕僚欺騙，請柯文哲公開澄清。柯文哲聽到這個新聞後的反應居然是說：「不是這樣講，孩子，這也是個比喻而已」、「是這樣喔，我要選擇性失憶了」。柯文哲完全無所本的進行抹黑，被林鶴明反駁後先是幼體化對方，然後居然用出了宮雪花等級的大絕招：「我不記得了」。這個行為與韓國瑜水準相去無幾，但是是出自於以理性、務實、高智商的柯文哲口中，讓人再次看到這個政治巨嬰的威力。永遠都是別人錯、不順己意就怪別人、不高興就破口大罵，這就是柯文哲。

永遠都是別人錯、不順己意就怪別人、不高興就破口大罵，這就是柯文哲。（資料照）

柯文哲這樣的發言真的可以撈到藍營的票嗎？我們始終相信政治立場永遠搖擺的人會受到天罰。民眾黨這次可能還是勉強可以過5%，但我們希望不要看到蔡壁如進立院。縱使民眾黨有立院席次，影響力只會一日一日變弱。柯文哲說親民黨日薄西山，要不要想想看當年人家在225席立法委員中初試啼聲時有46席。

柯文哲不會獲得信任、民眾黨在選後也會開始歷經它的內部問題，縱使在2022的地方選舉中在議員席次有所斬獲，四年後民眾黨的狀況不會比現在的親民黨、時代力量好多少。因為民眾黨的頭人是一個翻來覆去、毫無誠信的惡劣之人；因為民眾黨的組成是一群為了自身利益而硬湊的逐利之徒。

「罵別人不會讓自己變好」建議臺北市政府今年春聯印這句話。

本文經授權轉載自全面真軍 為了藍營選票而胡扯的柯文哲會受到選民處罰！

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