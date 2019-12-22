全面真軍》不去投票，藍軍完美陣容等著你！

大家的家裡有正藍軍長輩嗎？有唯一討厭民進黨的長輩嗎？這些長輩有些人是無論如何都會投下他的藍色ㄧ票，有些人則是一邊嫌一邊偷偷投。這些現在看起來已經對黨灰心失望的人們，會不會又在最後一刻響應黨的感召？可以確認的是，這些人的行動力遠高於年輕人。

全面真軍

「我們倆牽著手兒選總統，啊選總統~」不知道你最近是不是也為腦中不斷地迴響著這首歌所苦？隨著韓國瑜的選舉活動不斷推進，他的口袋歌單似乎就不停地增加中，從「夜襲」，到「我現在要出征」，直到最近的改編版「採紅菱」，然而他本人乃至於國民黨的民調，卻沒有如他的歌單一樣增加。真軍認為，很大一部份原因在於：無論是總統候選人的政見，或是不分區名單，甚至是區域立委的提名，都在在顯示出這個黨並沒有中心主旨，只是黨內山頭各立，派系角力互相拉鋸。最後得出的除了這個四不像的陣容之外，還有總統與立委候選人之間的同床異夢。

隨著韓國瑜的選舉活動不斷推進，他的口袋歌單似乎就不停地增加中，從「夜襲」，到「我現在要出征」，直到最近的改編版「採紅菱」，然而他本人乃至於國民黨的民調，卻沒有如他的歌單一樣增加。（資料照）

從韓國瑜參選至今，我們可以發現他的選舉策略就是先提出一個空泛經不起任何檢驗的政見口號，然後試圖出一些怪招（例如民調痔瘡論、國家機器等）或是不停的攻擊對手來混淆視聽，掩蓋自己的政策弱勢。而我們都知道韓國瑜身邊有一批忠實的擁戴者，因此他此舉雖然無法爭取更多的認同，個人企圖營造的庶民形象也隨著太太拿名牌包、岳家的沙石案關說爭議等蕩然無存，這些死忠的韓粉再搭配上以往會在選舉紛紛歸位的深藍陣營應該仍然是有一定的支持度的。

然而真軍週遭有某些身處鐵藍家族的政治深櫃者，最近卻常常聽到他們的家人表示：這次投不下去、那天還是出去玩好了之類的話。是什麼原因讓泛藍陣營不再願意歸心呢？其實可以從本次國民黨的選區提名以及不分區名單來看看。

我們來看看已經被媒體、各界甚至是國民黨黨內詬病不斷的不分區名單，針對此份不分區名單，其實真軍之前已經撰文分析過，所以本文僅針對其中爭議最大的親中人士，也就是吳斯懷、葉毓蘭兩位來討論。國民黨在面對各界對這兩位人士的質疑後，表示這兩位不分區的名單，是為了重視警察以及公務員。但一名公開挺港警的前警大教授、跟一名在中共公開活動上，聆聽中共領導人垂訓的退役中將，究竟有沒有軍、警的代表性？還是你要說他們代表的是解放軍跟武警呢？

我們從選區提名來看，其實國民黨一直以來在選區立委的選擇上就是以地方派系為主，但本次在彰化二、四兩個選區，國民黨分別挑了有販毒案底的張瀚天，以及涉及殺警案件的蕭景田。國民黨什麼時候成為了更生人職訓所呢？真軍在此不是想要否認浪子回頭洗心革面的可能性。只是想要重新作人，出來選立委可以想是不走尋常路的方式。又如獲得國民黨提名、民眾黨站台的陳明義，幾年前曾經有對清潔隊員非常不禮貌、大擺架子的作為，而這類人士的參選也必定會受到選民的質疑。

這是這次國民黨推出的立委候選人，無論是區域或不分區，人選都有極大爭議！（圖片來源:打馬悍將紛絲團臉書）

葉毓蘭是警政代表的不分區候選人，請問葉毓蘭對於傷害警察有怎麼樣的看法？對於蕭景田以及他的過去有怎麼樣的看法？葉毓蘭對於毒品有什麼看法？對於張瀚天跟他的前科有什麼看法？吳斯懷是公務員、退將代表，對於陳明義跟他的咆哮有什麼看法？我們可以發現，這些「代表」仍然持續接受那些令人質疑詫異的候選人，國民黨的不分區名單比爛還要爛。

對韓國瑜來說，選區立委以及不分區名單都沒有對他的選情帶來任何加分，也無怪乎他跟他的副手似乎都不太願意跟這個名單沾上邊。而泛藍選民也對這樣結果感到失望，這也是為什麼在民調上，遲遲沒有看到泛藍選民歸位的原因。

大家的家裡有正藍軍長輩嗎？有唯一討厭民進黨的長輩嗎？這些長輩有些人是無論如何都會投下他的藍色ㄧ票，有些人則是一邊嫌一邊偷偷投。這些現在看起來已經對黨灰心失望的人們，會不會又在最後一刻響應黨的感召？可以確認的是，這些人的行動力遠高於年輕人。

所以在大選的倒數時刻，真軍還是要呼籲各位不要掉以輕心，真正的用自己的選票來做決定。想看到充滿韓國瑜的台灣嗎？想看到有著葉毓蘭、吳斯懷、張瀚天、蕭景田、陳明義的立法院嗎？如果不想，自己努力。

本文經授權轉載自全面真軍 不去投票，藍軍完美陣容等著你！

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