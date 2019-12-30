自由開講》韓國瑜的兩岸論述證明，台灣需要《反滲透法》

◎徐昭鑫

近日，史丹福大學政治及社會學教授以及胡佛研究所高級研究員戴雅門（Larry Diamond）所出的一本新書《妖風》描述了民主國家所面臨的威脅和挑戰。

對於中國的滲透，他指出，中國像俄國一樣，利用民主國家的多元開放來顛覆民主，而北京治內的手段也同時益發苛刻、高壓與針對個人。

他認為，澳洲的警世寓言已經告訴世人，中國和俄國只接受由他們來影響世界上的民主國家：這兩大獨裁強權要進入美國社會幾乎不受任何限制，而外國的記者、研究人員、學生、大學、基金會、智庫和企業卻只有接受中俄的嚴格掌控，才能走入這兩國的社會。

該書指稱，中國的目標和資源都比俄國更為全面。中國像俄國一樣，致力於削弱西方民主國家之間的盟約、損害美國主導的自由世界秩序，並擴張北京在經濟和地緣政治上的影響力。

中國也像俄國一樣，致力於稱霸他們自認應得的勢力範圍。但除此之外，這兩大獨裁國家的差異非常鮮明。

戴雅門暗示著，中國的滲透比起蘇聯更進化、更棘手；滲透的範圍更為全面性。中國的滲透對手最主要的目的，就是要讓被滲透方的民眾認為：「中國根本沒滲透」或「中國的意圖是良善的」，進而瓦解心防和抵抗意志。

這類操作手法，中國共產黨在國共內戰時，就已運用得爐火純青，甚至連世界強權美國都被唬得一愣一愣的。當時，中國共產黨告訴中國人民，以蔣介石為首的國民黨是貪腐的、無能的；中共也告訴美國人，中共的崛起是為了讓中國人民過上好日子，美國無須對其有戒心。事實證明，這些都是中共欺騙世人的手段。

29日的總統辯論會上，國民黨總統候選人韓國瑜是最能表現中國滲透和統戰的典型案例。在被問及兩岸關係的立場時，他言不及意告訴民眾，「台灣人已經被自己的意識形態綁起來」。

29日的總統辯論會上，國民黨總統候選人韓國瑜是最能表現中國滲透和統戰的典型案例。（資料照）

在博恩夜夜秀和政見發表會後，韓國瑜在被問及哪一個國家對台灣威脅最大時，他總是想含混帶過。最後才被逼著講出「解放軍」。綜言之，韓國瑜的兩岸論述核心論點和中國發展道路如出一轍：不要談政治，一切經濟掛帥。

韓國瑜的反應不禁讓人質疑，維護中華民國國家安全、捍衛民主自由體制就是意識形態嗎？若中共步步進逼台灣，脅迫台灣放棄中華民國時，韓國瑜究竟是要跪著迎接，或挺直腰桿反抗？

顯而易見，中共希望藉由韓國瑜這類民粹主義式政治人物來瓦解台灣人的心防，認為只要一切往經濟看齊，主權和安全都是次要的；即便踏進香港中聯辦這樣政治敏感機構，也是無關痛癢的。韓國瑜絕對不會向中共強硬表達：中華民國台灣的主權不會是交換短期經濟利益的犧牲品。

一旦韓國瑜不斷向台灣人民灌輸這樣的思維邏輯，正符合中共統戰和滲透的終極目標。從韓國瑜的兩岸立場也證明了，台灣真的需要一部《反滲透法》，抵抗中共侵蝕台灣民主自由。

（國際關係碩士生）

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