全面真軍》柯文哲要在最後一刻挺韓嗎？

全面真軍

昨日真軍說了柯韓同盟的可能性，今日柯文哲就說不要逼他在最後一刻挺韓。其實柯文哲是不會被誰逼的，因為柯文哲都是用自己的利益為思考。從以下事件很明顯了。

﻿昨日真軍說了柯韓同盟的可能性，今日柯文哲就說不要逼他在最後一刻挺韓。（資料照）

反反滲透法刷聲量

在總統大選已逐漸被邊緣化的柯文哲最近正在搶救民眾黨的支持度－非常需要聲量的柯文哲試圖透過反對反滲透法的修法，來營造自己可能會被民進黨政府迫害的假像。不難發現他的發言與泛藍政治人物不謀而合，不是在針對條文內容修法細節作討論，而是在用一些似是而非的言論在帶風向。但是他從來不願意正面表態支持或是反對，這就是柯文哲的一貫作風：投機取巧，兩面討好。

滿意度持續墊底

柯文哲從第二任剛選上開始就在肖想總統大位，年初的高支持度讓他對2020總統大選起心動念，但又因為對於國家主權議題搖擺不定，終於被看破手腳，並且被回神的蔡英文給遠遠拋在後面，失去年輕人的信任也同時失去主導議題的能量，只能不斷當小丑刷負面聲量。最後，對於是否參選總統游移不定的柯文哲失去參選良機，只能退而求其次選擇恣意濫用市府的資源來籌組政黨。然而，缺乏總統候選人的台灣民眾黨始終無法完整移轉柯文哲的個人支持度，而且過早消耗自己的政治資本，反而扼殺了未來爭取大位的機會。在多份施政滿意度調查中，柯文哲已與高雄市長韓國瑜雙雙敬陪末座，沒有施政為自己背書，註定與大位無緣。

柯文哲從第二任剛選上開始就在肖想總統大位，年初的高支持度讓他對2020總統大選起心動念，但又因為對於國家主權議題搖擺不定，終於被看破手腳，並且被回神的蔡英文給遠遠拋在後面。（資料照）

游走藍綠騙選票

過去歷史一再證明，政治人物的立場轉換幾乎無一例外都會造成政治生命的嚴重傷害，柯文哲從初次參選台北市長曾自稱墨綠，到後來籌組民眾黨與郭台銘合作開始被外界貼上泛藍的標籤，與蔡衍明的關係更讓人驚覺紅色滲透。

響往獨裁威權體制

柯文哲最近又在繼續發爐說道：「我接觸中國官員，感覺素質上比台灣好」，他更近一步表示：「台灣的政治太多時間是被選票控制，中國的官員訓練還比較好，比較按部就班訓練」。真軍對這種在民主國家吹捧威權獨裁政體的言論完全嗤之以鼻，也認為柯文哲完全不了解中國，中國官員素質比較好的發言內容是完全是他個人的空想謬誤，我們鼓勵柯文哲可以西進中國組黨從政。

義勇軍群組遭起底

過去一再控訴自己被網軍攻擊的柯文哲上週在PTT政黑板被多位前柯粉aka脫北者（脫離阿北）翻群截圖指控，柯文哲的網路義勇軍是透過『臺北好朋友』及多個LINE群組長期在社群網站上（主要是PTT與Facebook）動員操作輿論以連續推文或噓文的方式攻擊特定不利於柯文哲的文章。由於噓文速度過快且內容異常一致，早已被盛傳多時，這次不過就是坐實他在操作網路輿論的傳言。

柯韓同盟已然成形

近日無論是陳佩琪臉書發文與韓國瑜互相唱和的表現，或心腹蔡壁如表示民眾黨黨員由挺蔡轉支持韓大有人在，已經透露出柯陣營挺韓的立場。昨日，柯文哲更在媒體專訪威脅兼預告最後一刻挺韓國瑜，真軍認為照這個態勢選前之夜柯文哲出現在韓國瑜的造勢場合也不用太意外。現在民眾黨的目標就是竭盡一切力量讓民進黨無法在立院過半，柯韓同盟就是選戰最後時刻柯文哲的手段。

（作者提供）

最後，因為過了今天就已經不能評論民調了，真軍為了避免觸法，接下來只能繼續檢視肖想總統大位卻不參選的吸附。在此先預祝各位新年快樂，在大家歡樂慶祝迎新年的同時千萬別忘了明年1/11一定要回家投下手中神聖的一票。

本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲要在最後一刻挺韓嗎？

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