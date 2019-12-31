自由開講》韓國瑜們醒醒吧，你們該罵的是親中媒體

許靖

韓國瑜在總統候選人辯論會上辱罵媒體，但從不見他對親中媒體有任何置喙。

有關旺旺中時等紅媒對於台灣民主的危害，早已見諸離職記者的自白。某位中時記者在離職前曾稱，「當今報社的編採方向，已經不是政治意識型態、立場之爭，而是整個中時集團正在向台灣人民輸出謊言，且惡意掩蓋真相」。他更說，「這是價值的選擇，我寧願當一個人，而非被奴化的記者」。

可是，韓國瑜對於這些明擺著向台灣人民輸出謊言的媒體，韓國瑜曾辱罵過、表示過說「他寧願當一個人、而非被奴化的總統候選人」嗎？事實是，從來沒有。

親中媒體對台灣輸出謊言的最大目的，即用「唱紅」方式訴說中國的一切都很美好，試圖讓台灣人產生錯覺，並可能藉此滲透台灣。親中媒體長期以來高調談論九二共識，其實就是中共欽定的一國兩制；旺中老董蔡衍明早已赤裸裸表明，他就是認同一國兩制，並非國民黨的「九二共識、一中各表」。

韓國瑜在總統候選人辯論會上辱罵媒體，但從不見他對親中媒體有任何置喙。（資料照）

實施一國兩制的香港，正逐漸沉淪在中共真正的一國一制淫威下，苦苦掙扎，如同溫水煮青蛙。幸好台灣民眾有智慧判斷一國兩制的嚴重陷阱，陸委會民調顯示近九成（89.3%）台灣民眾不贊成中共「一國兩制」主張，中共提出「習五條」後，民眾反對「一國兩制」的情形自今年一月的75.4%迄今已上升13.9%。

民調數字清楚表明，台灣人根本無法接受一國兩制，可是在台灣卻有親中媒體一直高調吹捧一國兩制。

國民黨最近聲明，其兩岸關係原則是「九二共識、一中各表」，不接受一國兩制，這項原則早已載明於黨綱之中，從未改變。可是其中的「一中」，可曾輕易被國共各表？當然不可能，因為中共從不承認一中各表，只承諾一國兩制，這在今年初的習五條已昭告世人。

身為國民黨總統候選人的韓國瑜，不曾指責過親中媒體吹捧九二共識對台灣的荼毒，卻質疑別人對他「潑灑一國兩制的髒水」。如果韓國瑜，還有他的鐵粉吳斯懷及賴士葆們，真心認同他們口中的九二共識、一中各表，那麼他們也該罵罵旺中很無恥、噁心，並要在國會用行動力挺《反滲透法》才對。

（媒體人）

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