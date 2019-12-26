自由開講》「反中共滲透」儼然成為全球潮流

高玟麟

為了反制中共勢力滲透，民進黨預計在12月31日表決通過《反滲透法》。此舉一出，引來台灣藍營勢力的極力撻伐和抵抗。然而，若觀察西方國家抵制中共滲透的作法，一個民主國家面對極權國家的侵犯，這是極其正常且正當的防禦措施。

以澳洲為例，中共透過間諜試圖滲透澳洲國會，已引發各界譁然；中共試圖在澳洲國會安插間諜，開價澳幣100萬元（約新臺幣2702萬元），欲資助32歲的自由黨籍汽車經銷商趙波參選國會議員。趙波在去年將上述消息告知澳洲安全情報組織 （ASIO）後，今年3月卻被發現陳屍於墨爾本一間旅館房間內，死因成謎。ASIO更罕見證實，早已對此積極展開調查。



澳洲安全情報組織總監勃吉斯也罕見聲明，「惡意的情報活動持續對澳洲國安造成威脅，但ASIO審慎面對任何可能的干預與間諜行動」。ASIO成立70年來，幾乎未曾針對媒體報導發布聲明，這凸顯中共間諜案的嚴重程度。

藍營勢力對《反滲透法》極盡撻伐和抵抗之能事。然而一個民主國家面對極權國家的侵犯，這是極其正常且正當的防禦措施。（美聯社）

美國則是另一個反中共滲透十分積極且強力的國家。許多大學原本設置的「孔子學院」紛紛關閉；對於任職於機密關鍵或技術機構的中國人，也開始進行更嚴格的安全審查。

美國總統川普11月27日簽署《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，成為美國國內法律，親共的紅色媒體及其代理人也成為美國清理和制裁的對象。今年，美國更把央視、《人民日報》等中共黨媒指定為「外國政府代理人」開始清除，讓這些紅媒、中共代理人一一現形，甚至無法在美國繼續生存下去。

在歐洲，中共對外政治滲透也已引起許多國家的警覺，紛紛採取措施予以抵制。德國《明鏡》周刊曾報導，在俄羅斯透過假新聞操縱歐洲輿論的陰影下，中共也正在悄悄地分化歐盟，通過希臘和匈牙利阻撓歐盟決策。

不少歐洲專家擔憂，中共的「一帶一路」規劃，隱藏着導致歐盟分裂的危險。荷蘭國際關係研究所專家范德博登（Frans-Paul van der Putten）曾言，「一帶一路」在中歐和西歐的項目，在政治上對歐洲產生了威脅。對此，歐盟國家已經開始採取措施對抗。

作為歐洲科技大國的德國，更是中共瞄準的重要目標。中共對德國的滲透無孔不入，中共特務人員喬裝成科學家、學者、企業家、商人、學生等前往德國進行學術交流、洽談生意、留學深造，甚至有以難民身分入境者。德國情報機構十分警覺，並對他們實施反間諜行動。

身為中共滲透攻勢的最前緣，台灣更不可能免於事外。為了操弄台灣選舉和社會，中共大舉滲入台灣媒體、寺廟、學校和基層組織，還建立了一支龐大的「網軍」部隊，透過虛假網路帳號攻擊民進黨，同時也透過海外捐款資助親共的特定候選人。

因此，當西方國家都加強防範中共滲透之際，很難相信，台灣國內竟有人還站在中共的立場上，意圖以民主自由為工具消滅台灣的民主自由。他們或許短時間內能咬到中共釣鉤上的誘人利益，但長期來看，這些代理人遲早都是要吐出來、還回去的。

如同聯電榮譽董事長曹興誠近日所言：「陷在他（中方）的圈套裡面，台灣沒有活路。不論如何卑膝奴顏，都沒有活路」。

（國會助理）

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