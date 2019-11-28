自由開講》國民黨還是不放棄被統一

伍文生

中國利用一帶一路、商人掩護，以政治獻金方式，扶植親中勢力，干預他國政治，藉以增加中國影響力的問題，早已非國際間的秘密，歷來也有許多相關訊息報導，各國也都正在積極立法，希望能夠防堵被中國用民主手段，摧毀自己國家民主的漏洞。

理所當然，身為中共嘴裡「神聖而不可分割」的台灣，為了維持他們所謂「自身領土的完整性」，對於台灣的侵犯更是無所不用其極。

過去除了有政黨團體大方承認資金來自中國，近日在澳洲爆發的中國間諜自首案件，更是揭露了中國如何用各種「陸海空」花招，招待中國參訪團、透過第三地捐獻政治獻金、招募20萬網軍，全面網路霸凌等方式，影響台灣選舉，讓韓國瑜當選市長。

姑且不論爆料者的真實性，但中國的旅遊招待、政治資金、選舉時網路上出現大量簡體字的留言，卻是真實的存在，而且也實際影響著我們的選舉，我們本來就該想辦法阻止這種問題。

但是不論執政黨所提出的「代理人法」，或者是「反滲透法」立法時，國台辦就會跳出來喊話，說這是台灣執政黨恐嚇不同立場的黨派團體人士，是恐嚇、懲罰參加兩岸交流的台灣民眾，在台灣社會製造「綠色恐怖」等等。

如果國民黨這麼想被統一，其實可以整團包一包直接加入中國共產黨，台灣人一定沒意見。（資料照，美聯社，本報合成）

國台辦會有這反應並不令人意外。啟人疑竇的反倒是，這種不正常的外國金援，不論是任何國家都會應對防治，但是國民黨也總是立即在第一時間，就同步跳出來反對相關法案措施，並且也剛好異口同聲表示這是「綠色恐怖」。

可是這些修法，如果仔細看法條內容，完全跟一般交流沒有關係，只是不允許中國政府透過商人，來資助政黨，而這也是國際上都認為應該做的事情。更何況中國擺明了就是要「統一」台灣，這也是多數台灣人民不可能接受的事。

國民黨的這些舉動，到底真是擔心所謂綠色恐怖，還是擔心這樣的法案一旦通過以後，對自己收受台商白手套的政治獻金會出現問題，而不能像現在那樣明目張膽配合中國演出。

雖然不能理解，曾經自稱最反共的政黨，應該是最想守護中華民國的政黨，怎麼會走到跟中國沆瀣一氣的地步，但是說真的，如果國民黨還要繼續配合中國，這麼想要被統一，其實可以整團包一包，直接加入中國共產黨，台灣人一定都沒意見。

國民黨真的不要一邊領著由台灣人繳納稅收支付的政黨補助款，一邊又要配合中國演出，整天想要被統一。你想被統，我們可不想。

（政治工作者）

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