胡，怎麼說》反滲透法、反送中雙照妖鏡下，親中舔共政客哪裡逃！

反滲透法、反送中，這兩面「照妖鏡」之下，泛藍政黨、政客們隨著中共的魔音起舞的原形畢露，親中舔共醜態百出，都無所遁形！

最近，反「反滲透法」立法的聲音突然大響。其實，大約從上月底，中國國台辦狠批台灣政府立反滲透法開始，中國台商組織台企聯、泛藍政黨的總統及立委候選人、以及郭台銘、柯文哲、朱立倫等等，一時之間山鳴谷應、齊齊發聲，分別批評、反對反滲透法立法，郭董還揚言要發動「2019版太陽花」抗議。

郭董懂什麼太陽花？以為多金就可搞個郭版太陽花？他連山寨版太陽花都搞不成！但是，有一個問號浮出，那就是：他們為何反「反滲透法」立法？基本原因就是他們都信奉「一個中國」、「兩岸一家親」！

在一個中國、兩岸一家親架構下，中共代理人、共諜等到台灣來活動，那不叫「滲透」，而是「一國」之內的移居、兩地的交流等名目，或者照中國的說法叫做來台「調研」，中共勢力就可利用台灣門戶洞開的民主自由體制，公開進行大滲透，直接侵門踏戶，培植親中、舔共勢力，在台灣坐大，進而操控台灣的政、經、社、文、媒。

反滲透法針對境外敵對勢力，提出防堵滲透的法律基礎，具體保衛台灣安全，更捍衛中華民國的主權國格，當然就成了中國國台辦及泛藍親中舔共統派政媒的眼中釘、肉中刺，必欲拔除而後快，因而極盡誣指汙衊反滲透法為「戒嚴」、「民主倒退」云云。

如何防制中共勢力入侵及操控，是台灣正面臨國家生死存亡、民主自由存續的大問題，反滲透法是一面更大、更猛、更直接的「照妖鏡」。（資料照）

「奇怪耶，你們！」曾真在台灣戒嚴近四十年的，就是這些藍軍國民黨等人。現在以專制控制中國比戒嚴更恐怖、還要伸手染指台灣的中共，怎麼跟國民黨一鼻孔出氣批判台灣的反滲透法？

泛藍要角如郭台銘、柯文哲等，昨天都調整說辭，聲稱反對的是立法程序太急、內容不週延，並未反對反滲透法云云。其實這些說詞都是「遮羞布」而已，這個法案提出已近一年，一路反對到底的就是泛藍那些人，若質疑內容，那就請提出你們的版本來，列出哪些條款不週延、又要如何修正，大家可以討論。

可是我們看到泛藍就是反對、反對，除了反對仍是反對，沒見到實質對案內容。

何況，如現在通過反滲透法並生效實施，發現確有不週延、不當、窒礙難行等條文，明年二月新立委上任，可以馬上提出修正、補充。

更何況，如果一月十一日大選，泛藍軍在立院勝出，吳斯懷們、邱毅們、葉毓蘭們、白狼們......，加上郭家軍、柯家軍，你們可以共同提案廢掉反滲透法，自己去除芒刺在背呀！

檢視反滲透法草案的內容，不是針對思想、意識形態、言論自由等設限，而是針對實際行動受境外敵對勢力的指示、委託、資助等，從事不法行為，才會受到刑罰。所以誰會怕反滲透法？難道那些害怕的人，現在就是趁著法律未立、正無法無天在大搞滲透？否則，何必對此法恨成那樣、怕成那樣、反成那樣？

今年六月起香港人民的反送中運動，泛藍政黨、政客們的態度要不是聲援、附和中共及港府暴力鎮壓的調調「反反送中」，就是顧左右而言他搞曖昧，實則不敢得罪及賣乖討好中共。「反送中」這面照妖鏡已讓不少政黨及政客現形，但不少人仍左閃右躲，沒被檢驗到。

現在，如何防制中共勢力入侵及操控，是台灣正面臨國家生死存亡、民主自由存續的大問題，反滲透法是一面更大、更猛、更直接的「照妖鏡」，看看這些親中舔共政客哪裡逃？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法