自由開講》不知為何反，只因「國臺辦」？

◎樂克凜

針對防堵「境外敵對勢力」對我國的政治活動與民主選舉等進行控制與干預的「反滲透法」草案，最近連續引起了一干「紅藍聯合軍」的反彈。這項明顯是為了要立法管制那些受中共資助或指示，而不停在臺灣街頭聚眾打人、謾罵潑漆、散佈假消息，揮舞五星旗又高喊統一的某些特定人士與團體的防禦機制，卻能讓反對者又是搬出美國CIA、又是搬出吳宗憲，甚至連媽祖與關公都要被打擾──讓人一方面既困惑其居心，另一方面卻又憐憫其內心。

中共對於臺灣的「介選」與「滲透」早已舉世皆知，在臺灣大概也只有像新黨這樣的政黨有臉皮去上中國節目並大喊「祖國都是一片善心，從不做壞事！」而在這樣的現實與共識之下，該如何採取有效的措施建立起足夠堅固的「民主防護網」，不僅是臺灣當前所迫切面臨的國安議題，更讓國際社會上的許多民主國家都在同樣關切與支持著。

而「反滲透法」草案的內容是否足以讓臺灣因應起這種中共強大的「銳實力」威脅，以及它們不斷進化與擴張的各種全方位滲透攻擊手段？答案當然是否定的，「反滲透法」並不完美，這也是許多學者專家與公民團體們的共同聲音。而這樣對於「反滲透法」的批評與建議卻遠比不知所云的「紅藍聯合軍」或什麼自言要「超越藍綠」的偽第三勢力，顯得更有說服力與建設性──「反滲透法」並不完美與足夠，但在當前確實有其迫切的必要，而這更絕對是必須立即踏出的關鍵第一步，若再不向前，只怕臺灣會被「紅色滲透」逼到無退路之處。

面對中國以國家力量和龐大資源對臺灣鋪天蓋地的打擊，我們能理解民進黨政府希望能在本會期的最後關頭，替國家再加上一道至關重要的防禦機制的急切，更能理解那些同樣站在「抗中保臺」戰線上，對民進黨政府「愛之深，責之切」的許多建議與希冀；但始終讓人無法理解的，是國民黨、親民黨、民眾黨之流，它們口中那些關於「反反滲透法」的詭異理由與荒謬見解。

「反滲透法」唯一會管制到的，會是那些收受中共資助或指示而在臺行動、早已搞得國人痛恨的紅色團體，對絕大多數的臺灣人根本不會有所負面影響；但藍橘白陣營的反對者，卻又忙著把數十萬在中國居住的臺灣人給拖下水，說此法是在針對他們──巧合的是，中國的國臺辦系統也忙著在動員部分臺商與臺灣人，要他們跟著中共的基調一起來反對立法，並允許那些親藍的臺商在平常根本不允許舉辦選舉造勢的中國當地幫國民黨候選人辦造勢拉票。

當「紅色滲透」的張狂行徑，在臺灣已達「人神共憤」的程度，那些藍橘白陣營的主政者們，似乎也很難想出反對的正當理由，而淪為只能隨中國國臺辦起舞。國臺辦定調這是「綠色恐怖」，他們就跟著罵綠色恐怖，卻從不敢出聲譴責那正發生在中國社會上的「紅色恐怖」；國臺辦說這是在阻饒兩岸交流、迫害臺商，他們就只好跟著說，完全不顧絕大多數正直的臺灣人根本不會受此法影響的現實；國臺辦說他們從沒介入臺灣選舉，反而是美國一直在介入，他們就跟著相信中國「才不會這樣咧！」，然後大聲嚷嚷著「美國就沒有嗎？」表現地好像跟你我根本不是生活在同一個國家，甚至是同一個時空。

當「紅色滲透」的張狂行徑，在臺灣已達「人神共憤」的程度，那些藍橘白陣營的主政者們，似乎也很難想出反對的正當理由，而淪為只能隨中國國臺辦起舞。（報社合成照）

說到底，國臺辦的邏輯很簡單，就是「只要是民進黨做的」與「只要會阻礙中國的對臺滲透與對外擴張」，那就絕對是「錯」的，並會招致中共國家機器透過各種手段、工具與代理人進行全面撻伐與阻饒。為此，什麼樣的理由與粗口它們都想得出來，而怎樣悖離現實的荒唐罪名它們也都擺的出來。但，當國臺辦越是氣急敗壞，不就證明了「反滲透法」越是採到它們的痛腳，更越是有必要與效果嗎？

而在依舊是「一言堂」的中國，國臺辦自然是想說什麼話、編織什麼罪名、幻想著什麼現實──都可以。但在擁有新聞自由與公民社會的臺灣，就絕對不是如此。那些甘於投效「紅藍聯合軍」裡，順著中共基調而配合其打壓臺灣的藍、橘、白等陣營的政客，恐怕得再多思考一下：在「反滲透法」面前，卻「不知為何反，只因國臺辦」的行為，是一定會遭受國人同胞狠狠地唾棄的。

（自由作家、政治工作者）

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