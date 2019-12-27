自由開講》反滲透法是善良台商的護身符

許連景

商人追逐利益，理所當然，因此有謂商人無祖國之說。在民主國家，商人得有選擇政治信仰的自由，但在中國，只要不表態支持「祖國統一」，就易被歸類為有「台獨傾向」，即會受到排斥及處罰。中共一再強調不能搞台獨又要賺中國的錢，因此商人在表面上就不能有不支持「祖國統一」之傾向，否則將無法生存。

為此，中國會盡一切力量及機會，要求台商作政治表態，如在中國辦理干涉台灣選舉之造勢活動等等。但相信多數台商，仍心向自由民主的台灣，因為如果認為中國比較好，為何很少台商會願主動歸化為中國籍呢？只是人在屋簷下，為賺錢不得不低頭罷了。

當多數台商可以不被迫表態其支持統一之立場時，反滲透法可謂是善良台商之護身符，使其不會違背良心去做對不起民主台灣的事情。（歐新社）

中國滲透並干涉他國之內政及選舉，已是舉世公認之事實，美國、加拿大及澳洲......等國，皆不斷發出警告並提出對策，一個隨時要消滅中華民國的中國，對台灣之滲透，則更是無孔不入，且愈來愈全面。在中國的台商為做生意賺錢，就易成為中國以金錢收買，而對台灣進行滲透的對象，藉此擾亂台灣之社會秩序、妨害合法舉行之集會及各種選舉，因此為了確保國家主權、國家安全、社會安定及民主之維護，立法阻擋中國之滲透當為刻不容緩之要務。

今部分政治人物，以程序太倉促而反對，理由似欠充分。又謂將「比照太陽花學運」包圍立法院，但前者係為阻擋中國希望盡速通過的服貿協定，後者為中國極力反對的法律，兩者之立場剛好相反，因此其謂比照太陽花學運要包圍立法院，可謂不倫不類的類比，相信很難獲得多數人之支持。

蓋反滲透法草案只有12條，且這是攸關中華民國台灣存亡的重大課題，理應即刻認真就條文內容妥適與否提出修正意見，退而言之，立法後容有不妥之處亦可予以隨時修正，不宜與中國指摘本案立法為「碰瓷」之行為同一口徑，此種不顧國家安危，卻附和中華民國最大的敵人──中國口徑，很難獲得多數台灣人之認同。

至今，當中國以金錢或物質誘惑台商從事消滅中華民國的活動時，常以其他名目來資助，例如：演講費、交誼費及生意往來......等等之外在包裝，台商如拒絕，易被歸類為台獨份子而無法生存，只好虛與委蛇「從善如流」，因此造成似乎有一群台商在為中共歌功頌德，而醜化台灣之假象，更造成台灣之國安危機。

事實上多數台商是心愛民主自由的台灣的。反滲透法通過後，使他們可以有更正當理由，不輕易接受中國來路不明之金錢或物質資助，進行消滅中華民國之作為，以免被判刑，因此就更能有勇氣及理由拒絕中國以金錢滲透台灣之陰謀，因此當多數台商可以不被迫表態其支持統一之立場時，反滲透法可謂是善良台商之護身符，使其不會違背良心去做對不起，生我、養我及育我的偉大母親──民主台灣的事情。

（地政士）

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