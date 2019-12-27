自由開講》原來國民黨贊成中共滲透

吳嚴

隨著選戰倒數日逼近，政見發表會也陸續地舉辦當中，近日所完成的第二場辯論會中，最備受關注討論的，莫過於蔡英文、宋楚瑜所提及的「反滲透法」，因為面對中國對台灣民主的入侵，影響台灣的選舉，已經可以說是忍無可忍，而這也是全球許多民主國家所面臨的問題，現在許多國家也都在透過修法，試圖要防堵中國的入侵。

遺憾的是，正當全球都在嚴肅面對，台灣也準備推出反滲透法的時候，沒想到國民黨，還在全力的杯葛、反對「反滲透法」，甚至還強調，這樣的立法只會掀起了兩岸對立，影響兩岸交流，朱立倫更說出了這會成為「台灣民主倒退的推手」，這些說法簡直就是跟國台辦的回應，如出一轍，讓人不免懷疑，國民黨難道贊成中國對台灣的滲透嗎？

泛藍政客對反滲透法深惡痛絕，視為戒嚴，但卻忘了自己才是那個唯一在台灣戒嚴近四十年的政治勢力。（資料照）

畢竟我們仔細看看立法所指涉的對象，根本無關身分及個人，因為如果你不是接受中國「指示、委託或資助」，來助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、假訊息干擾選舉等，就不會有問題，實在不懂，哪一個法條有包山包海的不確定性，何來傷害民主？而且我們的民主自由，本來就該是良性競爭，中國的加入，有哪來的良性？

更重要的是，中國在國際上對台灣的打壓，逼迫我們承認會掏空中華民國主權的，「九二共識、一國兩制台灣方案」，也是實實在在的事情，像是前幾天還刻意用軍艦經過台海，擺明了就是在恐嚇台灣，難道我們不能加強保護自己的力道嗎，向世界展現我們守護主權的決心嗎？

這三年多來，台灣在國際上的能見度能夠受到提升，台美關係最好，能夠獲得軍售，在美中貿易戰獲利，迎來史上最大規模的投資大爆發，不就是因為我們堅守主權的態度被國際上所看見，認為我們有保護自己的決心，和我們站在一起，而且事實上，我們也真的不需要把中國當成全世界，我們就能夠靠自己走向世界，為何還要一直想要跟中國靠攏，走向回頭路？

真的不清楚，這些有心人士是因為擔心，自己接受中國的資助，因為這法案的通過會有所影響，還是真心認為中國並非我們的敵對勢力，所以才會認為接受他們的資助，不應該違法。

不過說真的，如果國民黨對中國既然那麼嚮往，大可以大方的承認，就像統促黨一樣乾脆，不要一方面要台灣人民相信你們會捍衛中華民國，一方便又杯葛守護台灣的法案通過，做出贊成中國滲透的行為，這樣只會令人更加不恥而已。

（自由評論者）

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